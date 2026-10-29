Christine Lagarde quitte la BCE le 7 février 2027, neuf mois avant la fin de son mandat, marquant la fin d'une présidence axée sur les crises économiques. Son départ anticipé soulève des enjeux de succession importants, notamment avec les élections françaises à l'horizon, et pourrait influencer la politique monétaire européenne.

Coup de théâtre à la tête de la Banque centrale européenne (BCE). Christine Lagarde a annoncé ce jeudi 29 octobre qu’elle quitterait ses fonctions le 7 février 2027, soit près de neuf mois avant l’expiration officielle de son mandat. L’ancienne ministre française de l’Économie, qui dirige l’institution monétaire depuis novembre 2019, met ainsi un terme anticipé à une présidence marquée par la pandémie de Covid-19, la flambée de l’inflation et les tensions économiques européennes. Cette décision ouvre immédiatement la question de sa succession, à quelques mois de l’élection présidentielle française de 2027.

Dans un communiqué, la BCE indique que Christine Lagarde a informé le Conseil des gouverneurs ainsi que le président du Conseil européen, António Costa, de sa décision. L’institution n’a pas précisé les raisons de ce départ anticipé. Les membres du Conseil des gouverneurs ont salué son action et lui ont réservé une longue ovation. Âgée de 70 ans, l’ancienne directrice générale du Fonds monétaire international devait normalement achever son mandat de huit ans à la fin du mois d’octobre 2027. Depuis plusieurs mois, des interrogations circulaient sur son avenir, notamment autour d’une éventuelle arrivée à la tête du Forum économique mondial de Davos. Aucune nouvelle fonction n’a toutefois été officiellement annoncée. Son départ intervient également dans une période importante pour la politique monétaire européenne, alors que la BCE doit continuer à surveiller l’évolution de l’inflation, la croissance économique et les conditions de financement des ménages et des entreprises. La nomination de son successeur sera donc particulièrement observée par les marchés financiers et les gouvernements de la zone euro.

Une succession qui pourrait se jouer avant la présidentielle française

Le calendrier choisi par Christine Lagarde possède une dimension politique importante. En quittant ses fonctions dès février 2027, elle permet aux dirigeants européens d’engager la désignation de son successeur avant l’élection présidentielle française prévue au printemps. Emmanuel Macron pourrait ainsi participer aux discussions sur cette nomination alors qu’il sera encore président de la République. Cette perspective suscite des interrogations sur les équilibres politiques au sein de l’Union européenne, même si aucun élément officiel ne permet d’affirmer que le calendrier électoral français constitue la raison de son départ. La nomination du président de la BCE relève du Conseil européen, selon une procédure associant les gouvernements, le Parlement européen et le Conseil des gouverneurs de l’institution. Plusieurs personnalités sont déjà évoquées parmi les successeurs possibles, notamment Klaas Knot, ancien président de la banque centrale néerlandaise, et Pablo Hernández de Cos, ancien gouverneur de la Banque d’Espagne. Aucun candidat n’a cependant été officiellement désigné. Le président du Conseil européen, António Costa, a indiqué vouloir engager rapidement le processus afin d’assurer une transition ordonnée.

Au-delà des négociations politiques, le changement de présidence pourrait avoir des conséquences sur les orientations futures de la politique monétaire. Depuis son arrivée à Francfort, Christine Lagarde a dû gérer plusieurs crises économiques successives. La BCE a notamment déployé des mesures exceptionnelles pendant la pandémie, avant d’engager un resserrement monétaire pour lutter contre la hausse des prix. Son successeur devra poursuivre cet exercice d’équilibre entre stabilité des prix, financement de l’économie et préservation de la confiance dans l’euro. Pour les Français, les décisions de l’institution ont des effets concrets sur les conditions du crédit immobilier, les emprunts des entreprises et certains produits d’épargne. Le départ de Christine Lagarde ne modifie pas directement les taux d’intérêt, qui restent fixés collectivement par le Conseil des gouverneurs, mais il ouvre une nouvelle période d’incertitude sur la direction future de la banque centrale. À quelques mois d’échéances politiques importantes en Europe, cette succession s’annonce donc comme l’un des principaux dossiers économiques du début de l’année 2027.