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Emmanuelle Macron à Saint-Pierre-et-Miquelon ce samedi pour afficher l’unité avec le Canada face à Trump

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Emmanuelle Macron à Saint-Pierre-et-Miquelon ce samedi pour afficher l’unité avec le Canada face à Trump
Emmanuelle Macron à Saint-Pierre-et-Miquelon ce samedi pour afficher l’unité avec le Canada face à Trump

Emmanuel Macron se rend de samedi à lundi à Saint-Pierre-et-Miquelon, où il doit accueillir dimanche le Premier ministre canadien Mark Carney. La visite vise notamment à afficher la proximité entre la France, le Canada et l’Europe dans un territoire français situé aux portes de l’Amérique du Nord, alors que Donald Trump multiplie les déclarations sur le Canada, le Groenland et les territoires voisins.

Le chef de l’État entend également réaffirmer la présence française dans cette zone stratégique, à proximité de l’Arctique. Les nouvelles routes maritimes ouvertes par le réchauffement climatique suscitent l’intérêt de plusieurs puissances, tandis que Paris souhaite renforcer sa coopération avec Ottawa et développer son autonomie stratégique. Mark Carney arrivera après un déplacement à Strasbourg consacré au rapprochement entre le Canada et l’Union européenne.

Un archipel confronté à de nombreux défis

Cette visite doit aussi permettre à Emmanuel Macron de répondre aux préoccupations des quelque 5.800 habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon. L’archipel fait face à des difficultés économiques liées notamment au recul de la pêche à la morue, à l’éloignement de la métropole, au coût de la vie et au vieillissement des infrastructures. Le président doit annoncer des mesures concernant notamment la rénovation du port de Saint-Pierre et le renouvellement du patrouilleur Fulmar.

L’exécutif souhaite par ailleurs donner une nouvelle trajectoire économique au territoire sur les dix à quinze prochaines années. Des projets dans le numérique, le maritime et l’aérien doivent être évoqués, avec l’ambition de faire de l’archipel une base de coopération polaire avec le Canada et le Groenland. Emmanuel Macron se rendra également à Miquelon, où le déplacement du village en raison des risques liés à l’érosion et au changement climatique suscite des réserves parmi une partie des habitants.

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