Rima Hassan porte plainte contre Laurent Nuñez pour « violation du secret de l’enquête » devant la Cour de justice de la République

Rima Hassan porte plainte contre le ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez, pour « violation du secret de l’enquête » suite à des divulgations sur sa garde à vue en avril. Son avocat reproche au ministre d'avoir diffusé des informations inexactes. Une enquête préliminaire se poursuit, et Nuñez conteste ces accusations.

Rima Hassan a déposé une plainte devant la Cour de justice de la République (CJR) contre le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, pour « violation du secret de l’enquête ». La démarche de l’eurodéputée intervient après la diffusion d’informations concernant une garde à vue dont elle avait fait l’objet en avril, et à la suite de révélations de l’émission « Complément d’enquête ».

Son avocat, Me Vincent Brengarth, reproche au ministre d’avoir contribué à diffuser des informations qu’il estime inexactes au sujet de substances retrouvées dans le sac de Rima Hassan lors de sa garde à vue. Il accuse également Laurent Nuñez d’avoir participé au « recel d’information couverte par le secret de l’enquête ». Une demande a par ailleurs été adressée à la procureure de la République de Paris afin qu’une information judiciaire soit ouverte sur ces faits.

Une enquête préliminaire toujours en cours

Une enquête préliminaire avait été ouverte en avril après plusieurs fuites dans la presse concernant la garde à vue de l’eurodéputée. Elle a été confiée à l’Inspection générale de la police nationale et se poursuit toujours. L’émission diffusée jeudi soir affirme que le ministre de l’Intérieur aurait contribué, au cours d’un échange informel avec des journalistes, à la circulation d’informations concernant les substances qui auraient été retrouvées.

Laurent Nuñez conteste avoir été à l’origine de ces révélations. Il affirme avoir participé à un échange « off » avec des journalistes qui disposaient déjà d’informations sur la garde à vue. Selon lui, il s’est contenté de répondre aux questions qui lui étaient posées et d’appeler à la prudence. En avril, Rima Hassan avait été placée en garde à vue dans le cadre d’une enquête pour apologie du terrorisme. L’enquête distincte portant sur une éventuelle détention de stupéfiants avait finalement été classée sans suite après l’analyse des produits retrouvés.