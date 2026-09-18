Carburants : le gouvernement annonce la poursuite des aides après le 30 septembre

Le gouvernement ne mettra pas fin à son dispositif d’aide aux travailleurs confrontés à la flambée des carburants le 30 septembre. Invité de TF1 ce vendredi matin, le ministre du Commerce Serge Papin a assuré que l’aide destinée aux « grands rouleurs » ne « s’arrêtera pas » à cette date. Une réunion doit se tenir lundi autour de Sébastien Lecornu pour déterminer précisément la suite du dispositif.

L’aide actuellement en vigueur s’élève à 100 euros et concerne, sous conditions de revenus, les actifs parcourant plus de 15 kilomètres par trajet pour aller travailler ou plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre professionnel. Selon Serge Papin, environ trois millions de personnes pourraient en bénéficier mais seulement 1,5 million ont effectué la démarche.

Un nouveau dispositif à partir du 1er octobre

Maud Bregeon a également confirmé ce vendredi sur France Inter que l’exécutif préparait « un nouveau dispositif d’aides pour les Français qui travaillent » à compter du 1er octobre. La porte-parole du gouvernement précise que la prolongation du mécanisme des grands rouleurs fait partie des pistes étudiées, mais que d’autres solutions sont également sur la table.

Le gouvernement ne confirme donc pas, à ce stade, qu’un nouveau chèque de 100 euros sera automatiquement versé à l’ensemble des bénéficiaires actuels. Le montant, les conditions de ressources et les modalités du dispositif après le 30 septembre doivent encore être arbitrés. David Amiel promet de son côté des aides « efficaces, financées et temporaires » et assure que les annonces interviendront avant la fin du mois.