Logement social : pourquoi Jordan Bardella a cité Nabilla et Maëva Ghennam face à Sonia Mabrouk

Jordan Bardella évoque Nabilla et Maëva Ghennam pour illustrer son soutien à la ‘priorité nationale’ dans l'attribution des logements sociaux. Interrogé sur une famille malienne, il maintient que l’accès au logement doit privilégier les Français, face à une forte demande, sans répondre directement à l'exemple donné par Sonia Mabrouk.

Nabilla et Maëva Ghennam se sont invitées de manière inattendue dans le débat sur la « priorité nationale ». Invité jeudi soir de « 100 % Mabrouk » sur BFMTV, Jordan Bardella défendait la proposition de Marine Le Pen consistant à donner la priorité aux Français dans l’attribution des logements sociaux lorsqu’il a été confronté par Sonia Mabrouk à un cas concret : celui d’une famille malienne vivant en France depuis dix ou quinze ans, travaillant et respectant les règles de la République, face à un Français revenant après avoir vécu à l’étranger.

Le président du RN a alors reformulé l’exemple en évoquant « une famille malienne intégrée, qui respecte la loi, qui travaille » face à « l’influenceur qui revient de Dubaï ». Sonia Mabrouk l’a immédiatement interrompu : « Ce n’est pas cet exemple-là que je vous donne. » Jordan Bardella a néanmoins poursuivi : « Je ne pense pas que le sujet soit l’accès de Maëva Ghennam ou de Nabilla à un logement social en France. Je pense qu’elles ont d’autres possibilités que d’accéder au logement. » Les deux influenceuses, régulièrement associées à Dubaï, n’avaient évidemment pas été citées par la journaliste et rien n’indique qu’elles aient sollicité un logement social en France.

Un exemple pour défendre la « priorité nationale »

Derrière cette référence aux deux personnalités de téléréalité, Jordan Bardella cherchait à contester l’exemple qui lui était soumis et à revenir au principe défendu par le RN. « Le logement social, le HLM est une aide sociale et donc il est naturel que les Français, que les familles françaises avec une carte d’identité française, sans aucune autre distinction, soient prioritaires dans l’accès au logement », a-t-il expliqué au cours de l’émission. Il invoque notamment la forte tension sur le parc HLM pour justifier cette priorité fondée sur la nationalité.

Jordan Bardella affirme ainsi qu’« il y a 3 millions de Français qui attendent un logement social » et que la France produit « au bas mot 100 000 logements sociaux par an ». Le premier chiffre mérite toutefois d’être précisé : les données disponibles font état de près de trois millions de demandes de logements sociaux actives en France, et non de trois millions de demandeurs nécessairement de nationalité française. En 2025, moins de 400 000 attributions avaient par ailleurs été réalisées.

La séquence intervient quelques jours après le lancement de la campagne présidentielle de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont. La candidate du RN a fait du logement l’un de ses premiers grands thèmes et promet d’instaurer la « priorité nationale » pour les HLM, mais aussi pour les logements étudiants et certaines prestations sociales. Une telle différence de traitement fondée sur la nationalité supposerait une modification du cadre constitutionnel, que Marine Le Pen entend soumettre à référendum.

Face à Sonia Mabrouk, Jordan Bardella a donc maintenu le principe politique sans véritablement répondre au cas précis formulé initialement par la journaliste. La référence à Nabilla et Maëva Ghennam aura surtout donné à un débat technique sur les critères d’attribution des HLM une séquence particulièrement inhabituelle de télévision politique.