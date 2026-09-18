POLITIQUE

Christian Estrosi visé par une enquête sur plus de 312 000 euros de frais de représentation

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Christian Estrosi visé par une enquête sur plus de 312 000 euros de frais de représentation
Christian Estrosi visé par une enquête sur plus de 312 000 euros de frais de représentation

Le parquet de Nice enquête sur les frais de représentation de Christian Estrosi. Une enquête pour détournement de fonds publics a été ouverte fin août après un signalement adressé à la justice par son successeur à la mairie de Nice, Éric Ciotti. L’affaire concerne notamment l’absence alléguée de justificatifs pour certaines dépenses engagées pendant les mandats de l’ancien maire.

L’association Transparence citoyenne avait auparavant déposé plainte après avoir recensé plus de 312 000 euros de frais de représentation remboursés à Christian Estrosi entre 2016 et 2025 sans justificatif disponible, selon elle. Après son élection à la mairie en mars, Éric Ciotti avait demandé à son prédécesseur de produire les pièces correspondantes avant de transmettre un signalement au procureur sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale.

Estrosi avait défendu des dépenses liées à ses fonctions

Christian Estrosi a déjà contesté les soupçons entourant ces frais. Interrogé précédemment sur ces dépenses, il avait assuré qu’elles correspondaient à des repas organisés avec des investisseurs et des personnalités issues notamment des milieux économiques ou culturels, dans le cadre de dossiers concernant Nice et sa métropole. L’ouverture d’une enquête ne signifie pas que les faits reprochés sont établis, et Christian Estrosi n’est pas mis en examen dans cette procédure à ce stade.

L’ancien maire de Nice est par ailleurs concerné par d’autres procédures judiciaires, dont certaines portent sur la gestion d’événements organisés dans la région. Dans ces différents dossiers, les procédures sont toujours en cours et aucune culpabilité ne peut être déduite de leur seule existence.

L’affaire intervient dans un contexte politique particulièrement conflictuel à Nice. Éric Ciotti a battu Christian Estrosi lors des municipales de mars 2026 après une campagne très tendue entre les deux anciens alliés de la droite niçoise.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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