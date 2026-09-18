Saisie record de 30 tonnes de protoxyde d’azote dans le sud-ouest de la France

Les douaniers saisissent 30 tonnes de protoxyde d’azote dans le sud-ouest de la France, un record lors de deux opérations à Montauban et L’Isle-Jourdain. La cargaison, d’une valeur de 650.000 euros, soulève des inquiétudes sur son usage récréatif, entraînant un renforcement des lois sur sa vente et consommation à partir de 2027.

Une saisie record de 30 tonnes de protoxyde d’azote a été réalisée dans le sud-ouest de la France, lors d’une opération menée à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, puis dans le Gers. Les douaniers ont découvert 13 tonnes de gaz dans un camion contrôlé au péage de Montauban-nord, avant qu’une perquisition ne permette de retrouver 17 tonnes supplémentaires dans un local à L’Isle-Jourdain.

L’enquête a débuté avec l’audition du chauffeur du poids lourd, qui a conduit les enquêteurs jusqu’au lieu de stockage. Le camion, appartenant à une société lituanienne, venait de Barcelone et devait rejoindre la région parisienne. La valeur marchande de la cargaison saisie est estimée à 650.000 euros. La Juridiction interrégionale spécialisée de Bordeaux est désormais chargée des investigations.

Un trafic de plus en plus surveillé

Le protoxyde d’azote est notamment utilisé dans les secteurs médical et alimentaire, mais son inhalation à des fins récréatives pour ses effets psychoactifs expose à des risques importants pour la santé. La législation va par ailleurs se renforcer : à partir du 1er février 2027, la vente du produit sera interdite et son inhalation pourra être punie d’un an d’emprisonnement, conformément à la loi Ripost.

Cette opération constitue la plus importante saisie annoncée à ce jour. À Paris et dans son agglomération, 26 tonnes de protoxyde d’azote ont déjà été saisies depuis le début de l’année, selon le préfet de police Patrice Faure. En février, environ 7,2 tonnes avaient également été découvertes dans un poids lourd lituanien contrôlé à Narbonne, dans l’Aude.