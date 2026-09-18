Stéphane Plaza fixé sur son sort aujourd’hui: la cour d’appel rend sa décision dans l’affaire des violences conjugales

Stéphane Plaza connaîtra ce vendredi la décision de la cour d’appel de Paris dans l’affaire de violences conjugales qui a profondément bouleversé sa carrière. L’ancien animateur vedette de M6, âgé de 56 ans, avait été condamné en février 2025 à 12 mois de prison avec sursis pour des violences physiques et psychologiques sur une ancienne compagne. Il a fait appel et continue de contester avoir volontairement exercé des violences.

Le dossier a été entièrement réexaminé lors de son procès en appel pour violences conjugales. Les débats se sont achevés le 1er juillet avec des réquisitions moins sévères qu’en première instance. La cour peut désormais confirmer la condamnation, la modifier ou relaxer Stéphane Plaza des faits qui restent soumis à son examen.

Condamné à 12 mois de prison avec sursis en première instance

En février 2025, le tribunal correctionnel de Paris avait reconnu Stéphane Plaza coupable de violences habituelles sur une ancienne compagne. Les faits retenus s’étaient déroulés entre 2018 et 2022, au cours d’une relation de plusieurs années.

La victime avait notamment dénoncé une scène durant laquelle Stéphane Plaza lui aurait fracturé un doigt et luxé deux autres doigts. L’ancien animateur avait été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour violences conjugales.

Le tribunal avait en revanche relaxé Stéphane Plaza des accusations de violences psychologiques formulées par une seconde ancienne compagne, estimant que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser suffisamment les faits poursuivis.

Cette décision du 18 février 2025 avait immédiatement provoqué de lourdes conséquences professionnelles. Stéphane Plaza avait été reconnu coupable alors qu’il figurait encore parmi les animateurs les plus identifiés de M6, avant le retrait progressif de ses programmes de l’antenne.

Six mois avec sursis probatoire requis en appel

Lors du procès en appel, le ministère public n’a pas demandé la confirmation pure et simple de la peine prononcée en première instance. Le 1er juillet, l’avocate générale a requis six mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans, contre 12 mois avec sursis prononcés par le tribunal correctionnel. Le parquet a également réclamé une amende de 12 000 euros, une interdiction de contact avec la victime et l’obligation d’effectuer un stage de sensibilisation aux violences conjugales.

La représentante du ministère public a par ailleurs demandé que le caractère habituel des violences soit écarté. Concernant la deuxième plaignante, elle a estimé que les éléments disponibles étaient insuffisants pour solliciter une condamnation.

Stéphane Plaza continue de nier toute violence volontaire

Devant les magistrats de la cour d’appel, Stéphane Plaza a de nouveau clamé son innocence. Il a reconnu avoir été infidèle et avoir pu faire souffrir certaines de ses anciennes compagnes, mais il a contesté avoir volontairement exercé des violences physiques ou psychologiques.

L’ancien animateur a également évoqué les conséquences de l’affaire sur sa vie personnelle et professionnelle. Interrogé pendant le procès sur l’éventualité d’un retour à la télévision, il avait déclaré : « J’en ai rien à foutre de revenir à la télé. »

Sa défense demande à la cour d’appel de revenir sur la condamnation prononcée en février 2025. La décision rendue aujourd’hui dira donc si Stéphane Plaza reste condamné et, le cas échéant, quelle peine sera finalement retenue.

M6 a tourné la page Stéphane Plaza

L’affaire judiciaire a directement affecté la carrière télévisuelle de Stéphane Plaza. Après sa condamnation en première instance, ses émissions ont été déprogrammées par M6, mettant fin à près de vingt ans de présence régulière sur la chaîne.

Les conséquences ont également touché ses activités immobilières. Début juillet, après le procès en appel, M6 a annoncé son retrait du réseau Stéphane Plaza Immobilier pour miser sur Sixième Avenue. Le réseau d’agences portant son nom a lui aussi subi les répercussions de la procédure et de la forte médiatisation du dossier. Une agence franchisée avait notamment obtenu réparation après la condamnation de Stéphane Plaza, en invoquant le préjudice subi par son activité.

La cour d’appel doit désormais trancher

Après plusieurs mois de procédure et le procès organisé cet été, Stéphane Plaza sera donc fixé aujourd’hui sur son sort judiciaire. La cour d’appel peut confirmer la condamnation prononcée en première instance, retenir une peine différente ou revenir sur tout ou partie des faits pour lesquels il a été condamné. Quelle que soit la décision, elle marquera une nouvelle étape dans une affaire qui, depuis 2023, a bouleversé la trajectoire professionnelle de l’ancien animateur de Recherche appartement ou maison et Maison à vendre.