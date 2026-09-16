Ed Sheeran lâché par ses artistes après l’éviction de Macklemore pour ses prises de position pro-palestiniennes

La tournée d’Ed Sheeran perd en quelques heures tous les artistes qui devaient l’accompagner sur ses prochaines dates. Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe et le groupe irlandais Beoga ont annoncé leur retrait du Loop Tour après l’éviction de Macklemore, écarté à la suite de ses prises de position pro-palestiniennes lors de concerts aux États-Unis. Ed Sheeran assure que cette décision n’a pas été prise par lui, mais par le promoteur de la tournée après le refus de plusieurs stades d’accueillir Macklemore.

Macklemore avait lancé « Free Palestine » devant le public

Le point de départ remonte au 4 septembre au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Macklemore, qui assurait plusieurs premières parties d’Ed Sheeran, prend la parole devant le public et évoque les Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Il lance « Free Palestine » avant d’interpréter Hind’s Hall, morceau dans lequel il dénonce la politique israélienne et affiche depuis plusieurs années son soutien aux Palestiniens.

Le rappeur devait encore participer à 8 des 10 concerts restant sur la partie américaine de la tournée. Quelques jours plus tard, il annonce avoir été écarté. Messina Touring Group, promoteur du Loop Tour, a confirmé que plusieurs enceintes avaient fait savoir qu’elles refuseraient d’accueillir les concerts si Macklemore restait programmé.

Robert Kraft, propriétaire du Gillette Stadium de Foxborough et des New England Patriots, a confirmé son opposition à la présence du rappeur dans son stade. Il a invoqué les récentes déclarations de Macklemore ainsi que ce qu’il décrit comme un historique de propos et d’images antisémites. Macklemore réfute être antisémite et affirme distinguer ses critiques du gouvernement israélien et de la guerre à Gaza de toute attaque contre les Juifs.

Les prises de position liées au conflit israélo-palestinien provoquent régulièrement des tensions dans le monde culturel. Début septembre, le concert de Barbara Butch à Amiens avait notamment été annulé après un appel au boycott de France-Palestine Solidarité.

Ed Sheeran : « Ce n’était pas ma décision »

Face à la polémique, Ed Sheeran a publié mardi 15 septembre un long message. Le chanteur britannique affirme avoir tenté pendant plusieurs jours de trouver une solution avec les salles concernées, sans succès.

Il assure surtout ne pas avoir personnellement décidé du départ de Macklemore : « Macklemore coming off tour was the promoter’s decision, it was not mine. » Il explique avoir refusé d’annuler les concerts, en évoquant les spectateurs ayant organisé leurs déplacements mais également les techniciens et musiciens dont le travail dépend de la tournée.

Ed Sheeran indique avoir ses propres opinions sur le conflit mais ne pas vouloir transformer ses concerts en tribunes politiques. « Je ne suis pas complice », écrit-il également, tout en disant respecter la volonté de Macklemore de défendre publiquement ses convictions.

Aaron Rowe quitte la tournée, Beoga suit

La mise au point n’a pas empêché les départs. Aaron Rowe, chanteur irlandais qui devait participer aux 10 dernières dates nord-américaines, annonce d’abord qu’il ne montera finalement pas sur scène.

Tout en rappelant son amitié et sa reconnaissance envers Ed Sheeran, il explique que son soutien aux Palestiniens l’empêche de poursuivre la tournée dans ces conditions. Il accuse notamment des milliardaires et propriétaires de salles d’utiliser leur influence pour empêcher certains artistes de s’exprimer.

Le groupe irlandais Beoga prend ensuite la même décision. Lié à Ed Sheeran depuis plus de 10 ans, le groupe participait directement à plusieurs morceaux pendant ses concerts et avait collaboré avec lui par le passé. Ses membres précisent que leur départ ne remet pas en cause leur amitié avec le chanteur, mais affirment leur engagement en faveur des Palestiniens.

Lukas Graham renonce à son tour

Le groupe danois Lukas Graham annonce également son retrait. Il devait faire partie des artistes appelés à assurer les prochaines premières parties après le départ de Macklemore.

Le groupe explique vouloir pouvoir parler des guerres, des civils tués et des enfants victimes des conflits sans que des considérations financières décident des sujets dont les artistes peuvent parler. « L’argent ne donne pas le droit de posséder la conversation », écrit Lukas Graham dans son message.

Le mouvement dépasse ensuite la seule partie américaine du Loop Tour. Finneas, frère et collaborateur de Billie Eilish, devait assurer 6 premières parties d’Ed Sheeran en Amérique du Sud en novembre. Lui aussi renonce.

Le chanteur et producteur explique directement sa décision par l’éviction de Macklemore : « Les artistes ne doivent pas être réduits au silence lorsqu’ils défendent les opprimés. » Il conclut en affirmant son soutien à la Palestine et à sa population.

Ces prises de position du monde culturel autour de Gaza se multiplient depuis plusieurs mois. À la Mostra de Venise, le documentaire NAZA, consacré aux méthodes de l’armée et des services de renseignement israéliens à Gaza, a récemment reçu une ovation d’environ 25 minutes.

La tournée d’Ed Sheeran doit reprendre samedi

À ce stade, Ed Sheeran n’a pas annoncé l’annulation du Loop Tour. La tournée doit reprendre samedi 19 septembre à Philadelphie avant de poursuivre sa route dans plusieurs grandes villes américaines, notamment avec des concerts programmés à Foxborough, Atlanta et Indianapolis.

Mais le chanteur doit désormais réorganiser une partie importante de son dispositif artistique. Macklemore est écarté, Aaron Rowe et Lukas Graham renoncent aux prochaines dates américaines, Beoga quitte la tournée et Finneas abandonne ses concerts prévus en Amérique du Sud. En moins de 24 heures, l’éviction d’un artiste a donc entraîné le départ de l’ensemble des autres soutiens annoncés pour les prochaines étapes du Loop Tour.