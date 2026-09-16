VIDÉO - Horreur en direct à Los Angeles: l’hélicoptère de NBC4 s’écrase en couvrant un accident mortel, trois morts

Un drame s’est produit à Los Angeles dans la soirée du mardi 15 septembre. L’hélicoptère de la chaîne locale NBC4, NewsChopper4, s’est écrasé dans le quartier de Chatsworth, dans la vallée de San Fernando, alors qu’il couvrait un grave accident de la circulation impliquant un SUV et un bus du réseau Metro. Trois personnes ont été tuées dans la chute de l’appareil et une quatrième a été transportée à l’hôpital.

L’hélicoptère s’est abattu à proximité de bâtiments commerciaux avant de prendre feu. Plusieurs véhicules et du matériel entreposé dans le secteur ont également été touchés par les flammes.

NewsChopper4 faisait partie des hélicoptères de télévision présents au-dessus de Chatsworth pour couvrir les opérations de secours après le premier accident.

Alors que l’appareil filme la zone, NBC4 perd soudainement le contact avec son équipe. La chaîne comprend rapidement que l’hélicoptère qui vient de s’écraser est le sien.

À l’antenne, l’émotion est immédiate. La présentatrice Colleen Williams explique que la rédaction vient de perdre le contact avec l’équipage : « Nous avons perdu le contact avec notre équipe. »

Quelques instants plus tard, elle ajoute, visiblement bouleversée : « Nous allons prendre quelques minutes pour réfléchir à cela, pour essayer de l’assimiler. » La couverture de l’événement est alors interrompue pendant quelques minutes.

Trois personnes tuées dans le crash

À leur arrivée, les secours découvrent un appareil très lourdement endommagé. Trois personnes sont déclarées mortes sur place. Au moins l’une des victimes se trouvait au sol au moment où l’hélicoptère est tombé. Une quatrième personne a été blessée et transportée à l’hôpital.

Les autorités doivent encore déterminer précisément combien de personnes se trouvaient à bord au moment du crash. Les identités des victimes n’ont pas immédiatement été rendues publiques officiellement. Plusieurs noms ont circulé dans les heures suivant l’accident sur les réseaux sociaux, mais les autorités n’avaient pas encore confirmé l’ensemble des identités.

56 pompiers mobilisés

La chute de l’hélicoptère provoque un important incendie. Au total, 56 pompiers sont mobilisés pour maîtriser les flammes, porter secours aux victimes et sécuriser le secteur. Plusieurs véhicules ainsi que des conteneurs de stockage sont endommagés.

L’épave de l’appareil est retrouvée très fortement détériorée, notamment par le choc et l’incendie. Les enquêteurs doivent désormais examiner les débris afin de comprendre ce qui a provoqué la chute. Les causes du crash restent pour l’instant inconnues. Une enquête aéronautique a été ouverte.

La Californie a déjà connu plusieurs accidents d’hélicoptère spectaculaires. En octobre 2025, un hélicoptère s’était écrasé près de Los Angeles, à Huntington Beach⁠, faisant plusieurs blessés.

Quelques jours auparavant, un hélicoptère médical s’était écrasé sur une autoroute à Sacramento⁠.

L’hélicoptère couvrait un autre accident qui avait déjà fait deux morts

Le crash aérien se produit alors que les secours sont déjà mobilisés sur un grave accident de la circulation à Chatsworth. Un SUV a violemment percuté un bus du réseau Metro. La collision est particulièrement violente et plusieurs victimes doivent être désincarcérées. Deux personnes meurent dans cet accident et plusieurs autres sont blessées.

Les hélicoptères des télévisions locales se rendent alors au-dessus de la zone pour filmer le travail des secours et les conséquences de la collision. NewsChopper4 fait partie des appareils présents dans le ciel. Quelques heures seulement après le premier accident, l’hélicoptère de NBC4 s’écrase à son tour.

Au moins cinq morts en quelques heures à Chatsworth

Les deux accidents ont fait au moins cinq morts en quelques heures dans le même secteur : deux personnes dans la collision entre le SUV et le bus, puis trois personnes dans le crash de l’hélicoptère.

Les enquêteurs vont maintenant tenter de reconstituer les dernières secondes du vol et la trajectoire de NewsChopper4. À ce stade, aucune défaillance mécanique ni aucune autre cause précise n’a été officiellement établie.

Le drame rappelle également l’accident qui avait coûté la vie à Kobe Bryant, à sa fille Gianna et à sept autres personnes en Californie en janvier 2020. Cinq ans après sa mort, l’accident de l’ancienne star des Lakers reste l’un des crashs d’hélicoptère les plus marquants aux États-Unis⁠.