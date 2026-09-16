POLITIQUE

Budget 2027 : Maud Bregeon assure que les retraités ne seront pas « la vache à lait » du gouvernement

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Budget 2027 : Maud Bregeon assure que les retraités ne seront pas « la vache à lait » du gouvernement
Budget 2027 : Maud Bregeon assure que les retraités ne seront pas « la vache à lait » du gouvernement

Alors que les arbitrages du budget 2027 provoquent déjà de fortes tensions politiques, Maud Bregeon tente de rassurer les retraités. La porte-parole du gouvernement assure que ces derniers ne seront pas « la vache à lait » du prochain budget et rejette l’idée que l’exécutif chercherait à faire peser l’effort budgétaire principalement sur eux.

Le gouvernement tente de rassurer

La question est devenue particulièrement sensible alors que l’exécutif cherche plusieurs dizaines de milliards d’euros d’économies. Plusieurs pistes concernant les pensions et les avantages fiscaux des retraités alimentent les critiques des oppositions.

Maud Bregeon assure cependant que le gouvernement ne souhaite pas cibler spécifiquement cette catégorie de la population. « Les retraités ne seront pas la vache à lait » du budget 2027, a-t-elle affirmé, alors que l’exécutif doit encore présenter précisément ses arbitrages.

Une bataille politique autour des pensions

À gauche, les critiques se multiplient déjà. Mathilde Panot accuse le gouvernement de vouloir faire payer les retraités et a annoncé que LFI censurerait l’exécutif « quoi qu’il arrive ». Ségolène Royal a également jugé ce mardi qu’un nouvel effort demandé aux retraités constituerait une « provocation ».

Le sujet s’annonce donc comme l’un des principaux points de confrontation du prochain débat budgétaire. Entre la nécessité affichée de réduire le déficit et la volonté de préserver le pouvoir d’achat, le gouvernement devra désormais traduire les assurances de Maud Bregeon dans les mesures concrètes du projet de loi de finances.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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