Guerre contre l’Iran : la facture américaine atteint déjà 38 milliards de dollars

La guerre des États-Unis contre l'Iran engendre, selon le Congressional Budget Office, des coûts atteignant 38 milliards de dollars depuis son lancement. Ce montant pourrait grimper de 2 à 3 milliards de dollars par mois, notamment en raison du remplacement des munitions, évalué à 21,7 milliards.

La guerre engagée par les États-Unis contre l’Iran depuis le 28 février représente déjà une dépense de 38 milliards de dollars pour Washington, selon une estimation du Congressional Budget Office (CBO). L’organisme budgétaire du Congrès, indépendant des partis politiques, a arrêté ses calculs au début du mois d’août.

Le CBO estime que le coût du conflit pourrait continuer à augmenter rapidement. Même dans l’hypothèse d’une baisse de l’intensité des opérations militaires, la facture progresserait encore d’environ 2 milliards de dollars chaque mois. Si les combats s’intensifient, comme cela serait le cas ces dernières semaines, la hausse pourrait atteindre 3 milliards de dollars mensuels.

Plus de 21 milliards pour remplacer les munitions

À elle seule, la reconstitution des stocks de munitions déjà utilisées représente 21,7 milliards de dollars. Cette somme constitue une part importante des dépenses militaires liées au conflit et témoigne du poids financier des opérations menées depuis leur déclenchement.

L’estimation du CBO ne couvre toutefois qu’une période arrêtée au début du mois d’août. La poursuite des opérations pourrait donc entraîner une nouvelle hausse de la facture dans les prochains mois, en fonction de l’évolution de l’intensité des combats et des besoins de l’armée américaine.