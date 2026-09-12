Arabie saoudite : l’oléoduc Est-Ouest fermé après des attaques de drones venues d’Irak

L’Arabie saoudite ferme temporairement l'oléoduc Est-Ouest suite à des attaques de drones en provenance d'Irak, causant des dégâts et des blessés. Ce réseau, vital pour l'acheminement du pétrole, est renforcé par une demande du Premier ministre irakien. Les tensions dans la région, notamment avec les rebelles houthis, exacerbent la vulnérabilité des infrastructures pétrolières.

L’Arabie saoudite a annoncé vendredi 11 septembre la fermeture temporaire de son oléoduc Est-Ouest, après plusieurs attaques de drones attribuées par Riyad à des appareils en provenance d’Irak. Le ministère saoudien des Affaires étrangères affirme que les frappes ont fait des blessés et provoqué des dégâts sur l’infrastructure, actuellement en cours de réparation. La fermeture a été décidée par précaution afin de protéger cette voie essentielle au transport du pétrole.

Riyad assure ne pas vouloir riposter dans l’immédiat et dit soutenir les démarches engagées par le gouvernement irakien pour empêcher que son territoire serve de point de départ à de nouvelles attaques contre le royaume ou ses voisins. Selon un responsable du ministère saoudien de l’Énergie cité par l’agence officielle SPA, l’arrêt de l’oléoduc répond également à une demande du Premier ministre irakien. Les autorités n’ont pas précisé la durée prévue de cette interruption.

Une infrastructure devenue stratégique depuis le début du conflit

L’oléoduc Est-Ouest relie les installations pétrolières d’Abqaiq, dans l’est du royaume, au port de Yanbu, sur la mer Rouge. Cette liaison permet à l’Arabie saoudite d’acheminer une partie de son brut vers la façade occidentale de la péninsule sans emprunter le détroit d’Ormuz. Son importance s’est accrue depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, alors que les tensions perturbent les principales routes d’exportation énergétiques de la région.

La position de Riyad devient particulièrement délicate, avec des menaces sur plusieurs axes maritimes et terrestres. Les rebelles houthis, soutenus par l’Iran, ont intensifié leurs attaques contre les infrastructures saoudiennes au cours de la semaine, tandis que leur contrôle d’une partie de la côte yéménite renforce leur présence à proximité du détroit stratégique de Bab el-Mandeb. À l’est de la péninsule, le détroit d’Ormuz reste lui aussi au cœur des tensions depuis le déclenchement du conflit avec l’Iran. Pour le premier exportateur mondial de pétrole brut, la multiplication de ces menaces accroît donc la vulnérabilité des voies utilisées pour acheminer son pétrole vers les marchés internationaux.