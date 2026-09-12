Grenoble : la première baignade dans l’Isère à nouveau reportée

La baignade dans l’Isère à Grenoble, prévue pour le 12 septembre, est de nouveau reportée en raison d'une qualité de l'eau jugée insuffisante après des orages. La municipalité continue de surveiller la situation et affirme se préparer pour une future baignade dès que les conditions seront favorables.

La première baignade dans l’Isère à Grenoble n’aura finalement pas lieu ce samedi 12 septembre. La municipalité a annoncé un nouveau report de l’événement, déjà repoussé une première fois le 30 août, en raison d’une qualité de l’eau jugée insuffisante après plusieurs épisodes orageux.

Les derniers résultats microbiologiques, réalisés par un laboratoire indépendant, font apparaître un niveau supérieur aux seuils recommandés par l’Agence régionale de santé (ARS). Les fortes pluies du 9 septembre ont notamment entraîné le déclenchement de déversoirs d’orage gérés par Grenoble-Alpes Métropole, avec des conséquences sur la qualité de l’eau. Ces épisodes peuvent provoquer des rejets d’eaux usées dans les cours d’eau.

Cette baignade fait partie des engagements de campagne de la maire écologiste de Grenoble, Laurence Ruffin. Après ce deuxième report, la Ville indique poursuivre la surveillance de l’Isère en tenant compte de la météo, du débit de la rivière et des épisodes orageux afin de déterminer les conditions permettant l’organisation de l’événement.

La pollution demeure l’un des principaux obstacles au développement de la baignade dans l’Isère. Pierre-Louis Serrero, membre du Parlement de la rivière Isère, estime que la sécurité sanitaire doit rester le préalable à tout projet et appelle à davantage d’investissements publics pour traiter les pollutions accumulées au fil des décennies. La municipalité assure toutefois que « la prochaine baignade se prépare dès à présent » et se dit prête à l’organiser dès que les conditions nécessaires seront réunies, sans annoncer de nouvelle date.