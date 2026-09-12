Présidentielle 2027 : à 2 % dans les sondages, Éric Zemmour tente de relancer Reconquête

Reconquête organise sa cinquième université d’été pour préparer la présidentielle de 2027, alors qu’Éric Zemmour, crédité de 2 % dans les sondages, n’a pas encore annoncé sa candidature. Le parti cherche à élargir son discours et à revendiquer une union des droites face à des adversaires de plus en plus présents.

Reconquête réunit ses militants ce week-end au Port-Marly, dans les Yvelines, pour sa cinquième université d’été. Autour d’Éric Zemmour et de Sarah Knafo, le parti veut préparer la présidentielle de 2027, alors que son fondateur n’a toujours pas officiellement annoncé sa candidature et reste crédité d’un faible score dans les sondages.

Conférences, formations, échanges avec les militants et banquet rythmeront ces deux journées, avant le discours de rentrée d’Éric Zemmour dimanche. L’ancien candidat de 2022 a déjà indiqué qu’il annoncerait sa décision « avant décembre ». À ce stade, il ne fait guère mystère de ses intentions : Sarah Knafo a encore affirmé cette semaine qu’« Éric Zemmour est le candidat naturel de Reconquête ».

Zemmour à 2 % dans les sondages

La difficulté est cependant électorale. Selon le dernier sondage OpinionWay publié vendredi, Éric Zemmour ne recueille que 2 % des intentions de vote dans les trois scénarios testés. Un score très éloigné des 7,07 % obtenus en 2022 et qui oblige Reconquête à chercher un nouveau souffle à sept mois du scrutin.

Le parti espère notamment élargir son discours au-delà de l’immigration et de l’identité. Sarah Knafo, devenue l’autre visage de Reconquête, met désormais fortement l’accent sur les dépenses publiques, les impôts et la critique du modèle économique français, tandis qu’Éric Zemmour continue de concentrer ses interventions sur l’autorité et l’immigration.

Toujours la bataille de « l’union des droites »

Reconquête tente également de trouver sa place face au Rassemblement national. Éric Zemmour continue de plaider pour une union des droites, tout en accusant Marine Le Pen de ne pas en vouloir. Les tensions se sont encore renforcées ces derniers jours après l’accord conclu entre Jordan Bardella et Nigel Farage sur les traversées de migrants dans la Manche, vivement critiqué par le président de Reconquête.

L’espace politique visé par Éric Zemmour est désormais particulièrement encombré : Marine Le Pen et Jordan Bardella dominent à droite, Bruno Retailleau occupe le terrain LR, Édouard Philippe celui du centre-droit et David Lisnard défend une ligne libérale. Reconquête devra donc convaincre qu’il existe encore un espace pour une candidature Zemmour.

Le discours de dimanche sera particulièrement observé. Sans forcément officialiser immédiatement sa candidature, Éric Zemmour devrait préciser sa stratégie pour 2027 et tenter de montrer que Reconquête peut encore peser dans une campagne présidentielle qui, pour l’instant, se joue largement sans lui.