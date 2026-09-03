Présidentielle 2027 : David Lisnard veut une primaire ouverte à toute la droite, y compris Éric Zemmour

David Lisnard, lors de son intervention à Europe 1, prône une primaire ouverte à toute la droite pour la présidentielle de 2027, y compris Éric Zemmour. Refusant les alliances avec les macronistes, il défend un État-performance face à un État-providence qu’il considère obsolète, tout en dénonçant la bureaucratie entravant l’efficacité des services publics.

Invité ce jeudi matin de La Grande Interview sur Europe 1 et CNews, David Lisnard a plaidé pour une primaire très large de la droite et du centre afin d’éviter la dispersion des candidatures en 2027. Le maire de Cannes affirme n’exclure personne, pas même Éric Zemmour, mais prévient qu’il ne gouvernera pas avec les macronistes.

« Je n’exclus personne. Vient qui veut », a lancé David Lisnard, qui assure ne pas avoir « peur de la compétition ». Selon lui, une primaire permettrait de départager les différents candidats avant la présidentielle et d’éviter un scénario de second tour opposant Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon. Il accuse au passage Édouard Philippe de « craindre la compétition » en refusant cette option.

« L’État-providence est mort »

David Lisnard a également défendu sa vision économique et administrative. « L’État-providence est mort, ce n’est plus possible », a-t-il affirmé, évoquant à la fois le vieillissement démographique, l’immigration et le manque de gains de productivité. Il veut lui substituer un « État-performance », davantage concentré sur ses missions essentielles.

Le candidat libéral dénonce notamment le poids de la bureaucratie dans les services publics. Prenant l’exemple de la police, il estime que les effectifs disponibles sont trop souvent absorbés par les procédures et les obligations administratives plutôt que mobilisés sur le terrain.

Enfin, David Lisnard refuse que le candidat de la droite soit choisi par des « arrangements de notables » ou des discussions entre dirigeants de partis. Il dit vouloir porter « la voix du terrain » et celle du « pays réel », tout en se démarquant clairement du bloc central : « Je n’irai pas avec les macronistes. Je ne gouvernerai pas avec des gens qui nous ont conduit dans le mur. »