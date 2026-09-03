Entrevue Justice et scandales 

Affaire Patrick Bruel : Alice Cordier défend la médiatisation pour « libérer la parole des victimes »

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Affaire Patrick Bruel : Alice Cordier défend la médiatisation pour « libérer la parole des victimes »
Affaire Patrick Bruel : Alice Cordier défend la médiatisation pour « libérer la parole des victimes »

Invitée mardi 2 septembre sur CNews, Alice Cordier, directrice du collectif Némésis, est revenue sur les accusations visant Patrick Bruel. Tout en rappelant que seule la justice devra établir les faits, elle estime que la médiatisation de l’affaire peut permettre à d’éventuelles victimes de prendre la parole.

Alice Cordier insiste d’abord sur le nombre de femmes ayant, selon elle, témoigné ou engagé des démarches autour de l’affaire. « On parle de 32 femmes », affirme-t-elle, en soulignant qu’elles « ne se connaissent pas entre elles » et qu’elles auraient notamment travaillé autour des tournées du chanteur : masseuses, techniciennes ou encore femmes de ménage.

La responsable de Némésis évoque également un possible « rapport de domination » entre Patrick Bruel et certaines de ces femmes, tout en prenant soin de parler « d’agressions potentielles ». « On n’est pas là pour faire le travail de la justice », précise-t-elle.

« La médiatisation peut permettre la libération de la parole »

Pour Alice Cordier, la présomption d’innocence n’interdit pas de prendre des mesures de précaution pendant le temps des investigations. Elle compare notamment la situation à d’autres secteurs dans lesquels une personne faisant l’objet d’accusations peut temporairement être éloignée de personnes potentiellement vulnérables.

Elle considère également improbable l’hypothèse d’une action concertée contre le chanteur. « Ce n’est pas une coalition de femmes qui se connaissent et qui veulent faire tomber Patrick Bruel », affirme-t-elle, reprenant l’argument développé par Mathilda, porte-parole de son collectif.

Enfin, Alice Cordier assume la médiatisation de ce type d’affaires. Selon elle, rendre publiques certaines accusations peut parfois conduire d’autres personnes à témoigner. « Parfois, la médiatisation peut permettre aussi la libération de la parole des victimes », explique-t-elle.

À plusieurs reprises, la directrice de Némésis rappelle toutefois que les accusations devront être tranchées par la justice et qu’une éventuelle responsabilité pénale de Patrick Bruel ne peut être tenue pour acquise à ce stade.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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