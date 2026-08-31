Condamné pour des images pédopornographiques, le maire de Sassetot-le-Mauconduit poussé vers la sortie

Éric Scarano, maire de Sassetot-le-Mauconduit, est sous pression après sa condamnation pour détention d'images pédopornographiques. Près de 200 personnes et l'ensemble du conseil municipal réclament sa démission, rendant son maintien à son poste de plus en plus insoutenable. Des réactions politiques nationales soutiennent également cette exigence.

La pression s’intensifie autour d’Éric Scarano. Près de 200 personnes se sont réunies samedi 29 août devant la mairie de Sassetot-le-Mauconduit, en Seine-Maritime, pour exiger la démission de l’élu. Celui-ci a été condamné deux jours plus tôt pour détention et diffusion d’images pédopornographiques.

Maire depuis 2008 de cette commune d’environ 1 000 habitants, Éric Scarano a écopé de 18 mois de prison avec sursis probatoire pendant trois ans. Le tribunal correctionnel du Havre lui a également interdit, durant dix ans, d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec des mineurs. Son nom doit par ailleurs être inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Interpellé puis placé en garde à vue le 1er juillet, l’élu avait été suspendu de ses fonctions de quatrième vice-président de la communauté d’agglomération de Fécamp. Cette mesure n’a toutefois pas entraîné automatiquement la fin de son mandat municipal, qu’il conserve pour le moment.

Un conseil municipal désormais unanime contre le maire

La contestation ne se limite plus aux habitants. L’ensemble du conseil municipal a réclamé la démission d’Éric Scarano, plaçant le maire dans une situation politiquement intenable. Dans une petite commune, où la proximité entre les élus et la population structure fortement la vie locale, son maintien fragilise désormais le fonctionnement même de la municipalité.

Présent lors du rassemblement, Alain Bazille, conseiller départemental du canton de Fécamp et vice-président du département de Seine-Maritime, a affirmé avoir échangé avec la famille du maire. Selon lui, celle-ci lui aurait assuré qu’Éric Scarano s’apprêtait à abandonner l’ensemble de ses mandats locaux. Aucune démission officielle n’avait cependant encore été annoncée.

La condamnation a également provoqué une réaction au niveau national. Sarah El Haïry, haute-commissaire à l’Enfance, a dénoncé sur X une « abjection », refusant toute « excuse » ou « banalisation », avant d’appeler implicitement l’élu à quitter ses fonctions. Entre la mobilisation des habitants, l’unanimité du conseil municipal et les condamnations politiques, le maintien d’Éric Scarano à la tête de Sassetot-le-Mauconduit apparaît désormais de plus en plus difficile.