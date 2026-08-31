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Donald Trump menace de signaler une journaliste de NBC au régulateur américain

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Donald Trump menace de signaler une journaliste de NBC au régulateur américain
Donald Trump menace de signaler une journaliste de NBC au régulateur américain

Donald Trump a annoncé dimanche son intention de signaler Kristen Welker, présentatrice de l’émission Meet the Press sur NBC, auprès de la Commission fédérale des communications. Le président américain lui reproche d’avoir qualifié de mitigés les résultats obtenus par les candidats qu’il soutient pour les élections de mi-mandat.

Dans une publication diffusée sur Truth Social, le dirigeant républicain a accusé la journaliste d’avoir volontairement présenté des informations inexactes. Il estime que cette intervention pourrait justifier un blâme ou une sanction de la part du régulateur américain de l’audiovisuel.

De nouvelles tensions entre la Maison-Blanche et les médias

Cette menace intervient alors que l’administration Trump multiplie les confrontations avec les médias considérés comme hostiles. Plusieurs rédactions et groupes audiovisuels ont engagé des procédures contre la Commission fédérale des communications, dénonçant des pressions politiques potentiellement contraires au Premier Amendement de la Constitution américaine.

Les relations entre Donald Trump et Kristen Welker étaient déjà tendues. En juin, le président avait écourté une interview menée par la journaliste après plusieurs questions consacrées notamment à la politique américaine envers l’Iran. NBC n’avait pas encore réagi publiquement à cette nouvelle attaque.

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