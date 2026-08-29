Sondage présidentielle 2027 : Marine Le Pen largement en tête, Édouard Philippe reste le mieux placé pour la défier

À huit mois de la présidentielle de 2027, Marine Le Pen domine les intentions de vote, étant largement favorisée pour le second tour. Édouard Philippe se positionne comme son principal challenger, avec des résultats fluctuants selon la présence d'autres candidats, notamment à gauche, où Raphaël Glucksmann semble gagner en notoriété.

À huit mois de l’élection présidentielle, Marine Le Pen domine nettement les intentions de vote au premier tour et serait également gagnante dans tous les scénarios testés au second tour, selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche. Édouard Philippe apparaît toutefois comme son adversaire le plus compétitif.

Au premier tour, Marine Le Pen recueillerait entre 34 % et 35,5 % des suffrages selon les configurations. Derrière elle, Édouard Philippe obtiendrait entre 17 % et 20,5 % lorsqu’il incarne seul le bloc central. Il devancerait alors Jean-Luc Mélenchon, crédité de 14 % à 14,5 %. En revanche, la présence simultanée de Gabriel Attal affaiblirait fortement le camp central : Philippe tomberait à 14,5 %, à égalité avec le leader insoumis, tandis qu’Attal pourrait descendre jusqu’à 6,5 %.

Glucksmann progresse, Le Pen favorite au second tour

À gauche, Raphaël Glucksmann bénéficie d’une dynamique après l’annonce de sa candidature et atteint entre 11,5 % et 14 %. Il fait nettement mieux que François Hollande, donné entre 7,5 % et 8 %, et qu’Olivier Faure, autour de 3,5 %. Marine Tondelier oscille entre 3 % et 4 %, François Ruffin est crédité de 6 %, tandis que Bruno Retailleau obtient entre 6,5 % et 9,5 % selon la présence ou non d’Édouard Philippe.

Au second tour, Marine Le Pen l’emporterait dans toutes les hypothèses testées. Elle écraserait Jean-Luc Mélenchon avec 69,5 % contre 30,5 %, et gagnerait également face à Raphaël Glucksmann ou Gabriel Attal, avec 57 % contre 43 %. Le duel le plus serré serait face à Édouard Philippe : 52,5 % pour Marine Le Pen contre 47,5 % pour le candidat Horizons.

À ce stade, le sondage dessine donc un paysage très favorable à Marine Le Pen, tandis que la principale bataille semble se jouer pour la deuxième place. Édouard Philippe conserve un avantage, mais la dispersion des candidatures au centre pourrait profiter à Jean-Luc Mélenchon ou Raphaël Glucksmann. L’enquête a été réalisée du 26 au 28 août auprès de 1 501 personnes, avec une marge d’erreur comprise entre 1,4 et 3,1 points.