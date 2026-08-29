Présidentielle 2027 : Édouard Philippe et François Hollande s’opposent sur les remèdes à la dette

Édouard Philippe et François Hollande se retrouvent à Sens pour discuter des remèdes à la dette. Bien qu'ils partagent le constat d'une situation financière inquiétante, ils divergent sur les solutions, Hollande plaidant pour une hausse des impôts, tandis que Philippe appelle à une maîtrise stricte des dépenses. L'ambition politique de Hollande pour 2027 reste floue.

Édouard Philippe et François Hollande se sont retrouvés ce samedi 29 août à Sens pour un débat organisé dans le cadre des universités de rentrée du Laboratoire de la République. Les deux hommes partagent le constat d’une situation financière préoccupante, mais divergent nettement sur les solutions à apporter, notamment en matière de fiscalité et de dépenses sociales.

Édouard Philippe a alerté sur le « lent étranglement » que représente selon lui la charge de la dette, comparant celle-ci à « un lacet qui se serre progressivement autour de la gorge de notre pays ». Le candidat Horizons estime que la France doit impérativement « remettre en ordre » ses finances publiques pour préserver sa capacité à investir et à décider. François Hollande a reconnu le même risque, estimant que la hausse des taux d’intérêt pouvait même accélérer ce phénomène.

Impôts contre baisse des dépenses

La divergence est apparue lorsqu’il a fallu détailler les solutions. François Hollande assume qu’« il y aura une augmentation des prélèvements », notamment pour les Français les plus fortunés, après ce qu’il décrit comme plusieurs années de baisses d’impôts insuffisamment financées. Édouard Philippe défend au contraire une maîtrise plus stricte des dépenses, particulièrement sociales, et estime qu’il est « inadmissible » de continuer à emprunter pour financer les retraites ou les dépenses de santé.

Les deux hommes se sont également retrouvés dans leur critique du Rassemblement national et de La France insoumise. François Hollande a appelé à l’union « contre tous ceux qui divisent », tandis qu’Édouard Philippe a jugé qu’il fallait se méfier autant du RN que de LFI. Le candidat Horizons n’a toutefois pas manqué de rappeler à l’ancien président son soutien au Nouveau Front populaire lors des législatives de 2024, estimant qu’il n’avait alors pas pratiqué la rupture avec LFI qu’il défend aujourd’hui.

Ce débat a aussi confirmé l’ambiguïté persistante autour des ambitions de François Hollande pour 2027. Alors qu’Édouard Philippe est officiellement candidat, l’ancien président refuse toujours de se déclarer et continue de se présenter comme un éventuel recours. « Est-ce que je peux être utile à un moment donné ? (…) J’attendrai le mois de décembre pour vous donner la réponse », a-t-il assuré.