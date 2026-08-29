Annecy : une plainte pour viol visant le premier adjoint classée sans suite

La plainte pour viol contre Anthony Granger, premier adjoint au maire d'Annecy, est classée sans suite par le parquet. L'élu retrouve ses fonctions au sein de l'exécutif municipal, malgré la polémique suscitée par l'affaire, qui a aussi entraîné une hausse des ventes d'un hebdomadaire local aborde les accusations.

La plainte pour viol déposée contre Anthony Granger, premier adjoint au maire d’Annecy, a été classée sans suite. La décision a été annoncée vendredi par le parquet et la municipalité. L’élu va désormais retrouver l’ensemble de ses responsabilités au sein de l’exécutif municipal.

Une enquête préliminaire avait été ouverte le 30 juillet après la plainte d’un jeune homme. Celui-ci accusait Anthony Granger de lui avoir imposé une relation sexuelle non consentie à l’automne 2023. Le maire Antoine Armand avait alors placé son premier adjoint en retrait pendant la durée des investigations.

Une réintégration au sein de l’exécutif municipal

À la suite du classement de la plainte, la mairie a décidé de réintégrer Anthony Granger dans l’équipe municipale. La date précise de son retour effectif n’a cependant pas été communiquée. Le classement sans suite met fin à l’enquête du parquet à ce stade, sans empêcher la personne ayant porté plainte d’utiliser d’autres voies de recours prévues par la procédure pénale.

L’affaire avait également provoqué une polémique autour de la municipalité. Reporters sans frontières avait soupçonné la mairie d’avoir tenté de limiter la diffusion d’un numéro de L’Essor Savoyard consacré aux accusations. L’hebdomadaire local avait enregistré une hausse de 50 % de ses ventes, notamment en raison d’achats groupés réalisés par des clients inhabituels.