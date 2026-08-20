François Fillon suspendu de la Légion d’honneur pendant 10 ans après sa condamnation dans l’affaire des emplois fictifs

François Fillon est suspendu de la Légion d’honneur pour dix ans, suite à sa condamnation dans l’affaire des emplois fictifs de son épouse. Cette sanction, confirmée par décret présidentiel, limite ses droits en tant que grand officier sans entraîner une exclusion définitive. Sa culpabilité a été établie lors de procès successifs depuis 2017.

François Fillon est suspendu de la Légion d’honneur pour une durée de 10 ans. La sanction visant l’ancien Premier ministre a été prononcée par un décret présidentiel daté du 19 août 2026 et publié ce jeudi 20 août au Journal officiel. Elle intervient après la condamnation devenue définitive de l’ancien chef du gouvernement dans l’affaire des emplois fictifs de son épouse Penelope Fillon.

Dix ans de suspension pour l’ancien Premier ministre

François Fillon ne perd pas définitivement sa décoration, mais il est privé pendant dix ans de l’ensemble des droits et prérogatives attachés à sa qualité de grand officier de la Légion d’honneur. Le décret présidentiel est explicite : « M. François Fillon, né le 4 mars 1954 au Mans (Sarthe), est suspendu pour une durée de dix ans (…) de l’exercice des droits et prérogatives attachés à sa qualité de grand officier de la Légion d’honneur. » La mesure constitue donc une suspension et non une exclusion définitive de l’ordre. Pendant toute sa durée, François Fillon ne peut plus exercer les droits attachés à son rang de grand officier.

Une sanction après sa condamnation définitive

Cette décision intervient après l’aboutissement judiciaire de l’affaire des emplois fictifs qui poursuit François Fillon depuis la campagne présidentielle de 2017. Le 17 juin 2025, la cour d’appel de Paris, appelée à statuer à nouveau sur sa peine, a condamné l’ancien Premier ministre à quatre ans d’emprisonnement avec sursis, 375 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité. François Fillon avait formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Il s’en est finalement désisté, rendant sa peine définitive. Sa culpabilité avait déjà été définitivement confirmée par la Cour de cassation. Le nouveau procès de 2025 portait sur la peine qui devait lui être infligée.

L’affaire qui avait fait exploser sa campagne présidentielle de 2017

L’affaire avait éclaté au début de l’année 2017, alors que François Fillon venait de remporter la primaire de la droite et du centre et faisait partie des favoris de l’élection présidentielle. La justice s’est notamment penchée sur les rémunérations versées à Penelope Fillon pour ses activités d’assistante parlementaire auprès de son mari et de son suppléant Marc Joulaud. Les magistrats ont considéré que les éléments produits ne permettaient pas de justifier la réalité d’un travail correspondant aux sommes versées. L’affaire concernait également l’emploi de Penelope Fillon à La Revue des Deux Mondes. François et Penelope Fillon ont été reconnus coupables dans ce dossier au terme d’une procédure judiciaire qui s’est étendue sur plusieurs années. Le scandale avait profondément bouleversé la campagne présidentielle de François Fillon. Malgré sa mise en examen, l’ancien Premier ministre avait maintenu sa candidature et terminé troisième du premier tour de l’élection de 2017, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

De Matignon au rang de grand officier de la Légion d’honneur

François Fillon a été Premier ministre de Nicolas Sarkozy pendant l’intégralité de son quinquennat, de 2007 à 2012. Il avait auparavant occupé plusieurs fonctions ministérielles et exercé différents mandats parlementaires. Grand officier de la Légion d’honneur, l’ancien locataire de Matignon conserve formellement cette qualité, mais la décision publiée ce jeudi l’empêche désormais d’en exercer les droits et prérogatives pendant dix ans. La sanction court conformément au décret présidentiel signé le 19 août 2026. Dix ans après l’affaire qui avait précipité l’échec de sa candidature à l’Élysée, François Fillon est ainsi directement sanctionné dans le cadre de la plus haute distinction honorifique française.