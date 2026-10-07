Eva Marie Saint est morte à 102 ans : Hollywood perd l’une de ses dernières légendes

Eva Marie Saint, icône d'Hollywood, s'est éteinte à 102 ans de causes naturelles à Los Angeles. Ayant marqué le cinéma avec des rôles mémorables dans « Sur les quais » et « La mort aux trousses », elle a également réussi à s'imposer au théâtre et à la télévision, poursuivant sa carrière malgré les défis liés à l'âge.

Eva Marie Saint, inoubliable partenaire de Cary Grant dans « La mort aux trousses », est morte mardi 6 octobre à l’âge de 102 ans. Son agent a annoncé que l’actrice américaine s’était éteinte de causes naturelles à son domicile de Los Angeles, auprès de sa famille et de ses proches. Sa carrière, menée pendant plus de sept décennies au cinéma, à la télévision et au théâtre, avait fait d’elle l’un des visages emblématiques du Hollywood des années 1950.

Son entrée au cinéma avait immédiatement marqué les esprits. Dans « Sur les quais », réalisé par Elia Kazan et sorti en 1954, elle donnait la réplique à Marlon Brando. Cette première apparition sur grand écran lui avait valu, dès 1955, l’Oscar du meilleur second rôle féminin. Avec « La mort aux trousses », Alfred Hitchcock lui avait ensuite offert un autre rôle majeur. Ces deux films ont durablement associé son nom à des œuvres devenues des références du cinéma américain.

Une carrière qui dépassait largement le grand écran

Formée à l’art dramatique à l’université de Bowling Green, puis passée par l’Actors Studio à New York, Eva Marie Saint avait construit son parcours entre les plateaux et les planches. Récompensée à Broadway en 1953 pour « The Trip to Bountiful », elle était restée attachée au théâtre, même après sa consécration hollywoodienne. Sa filmographie comprend également « L’Arbre de vie », avec Elizabeth Taylor et Montgomery Clift, ainsi qu’« Exodus », aux côtés de Paul Newman. À partir des années 1970, la télévision avait pris une place croissante dans son activité, couronnée par un Emmy Award en 1990 pour « People Like Us ».

Cette évolution reflétait aussi les possibilités plus limitées offertes aux actrices vieillissantes à Hollywood, une situation qu’elle avait publiquement regrettée. Eva Marie Saint avait néanmoins continué à apparaître au cinéma, notamment dans « Superman Returns » et « Un amour d’hiver ». Honorée de deux étoiles sur le Hollywood Walk of Fame, pour le cinéma et la télévision, elle laisse un parcours dont la longévité témoigne d’une capacité à traverser les transformations du métier, bien au-delà des rôles qui avaient fait sa célébrité.