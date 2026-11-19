Friends : l’acteur Larry Poindexter meurt à 66 ans après avoir été renversé par une voiture

Larry Poindexter, acteur américain connu pour ses rôles dans des séries comme Friends, est décédé à 66 ans après avoir été renversé par une voiture à Los Angeles. Hospitalisé avec des côtes fracturées, il est mort avant de subir une opération prévue. Son décès suscite de nombreux hommages de la part de ses collègues.

L’acteur américain Larry Poindexter, notamment connu pour ses apparitions dans Friends, S.W.A.T., JAG et NCIS, est mort ce mercredi à l’âge de 66 ans. Le comédien avait été renversé par une voiture quelques jours auparavant, alors qu’il traversait une rue de Los Angeles. Hospitalisé avec plusieurs côtes fracturées, il est décédé avant de pouvoir subir une intervention chirurgicale.

Renversé par une voiture alors qu’il allait chercher à manger

L’accident s’est produit vendredi 13 novembre, dans le quartier de Studio City, à Los Angeles, où résidait Larry Poindexter. L’acteur traversait une rue pour aller chercher de la nourriture lorsqu’un véhicule l’a percuté. Les secours l’ont transporté à l’hôpital, où les médecins ont constaté plusieurs fractures des côtes.

Une opération était programmée mercredi 18 novembre, mais le comédien est mort soudainement dans la matinée, avant l’intervention. Les circonstances médicales exactes de son décès n’ont pas été rendues publiques. Aucun élément communiqué ne permet, à ce stade, de préciser la cause immédiate de sa mort.

Dans Friends, il incarnait un pompier

Larry Poindexter avait notamment participé à la première saison de Friends, l’une des sitcoms les plus populaires de l’histoire de la télévision. En 1995, il avait interprété Dave, un pompier, dans le quatorzième épisode de la série, intitulé Celui qui avait un cœur d’artichaut dans sa version française.

Il avait ainsi rejoint, le temps d’un épisode, l’univers de Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey et Phoebe, incarnés par Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc et Lisa Kudrow.

Sa disparition rappelle celle d’autres comédiens ayant participé à Friends, notamment Teri Garr, qui incarnait la mère biologique de Phoebe et qui est morte en octobre 2024. La série avait surtout été endeuillée par la mort de Matthew Perry, l’inoubliable Chandler Bing, en octobre 2023.

Près de 200 apparitions au cinéma et à la télévision

Né à Dallas, au Texas, en 1959, Larry Poindexter avait commencé sa carrière professionnelle au début des années 1980. En plus de quarante ans, il avait accumulé près de 200 rôles au cinéma et à la télévision, devenant un visage familier des séries américaines.

Dans JAG, il avait notamment interprété l’avocat Dalton Lowne entre 1997 et 1998. Il avait également joué dans Des jours et des vies, Santa Barbara et Hôpital central, où il avait incarné le docteur Asher Thomas.

Sa filmographie comprenait aussi Les Experts, Will & Grace, NCIS, Supernatural, The Rookie et Larry et son nombril. Au cinéma, il avait notamment participé au film S.W.A.T. unité d’élite en 2003, aux côtés de Samuel L. Jackson et Colin Farrell, puis à 17 ans encore, avec Zac Efron.

Parallèlement à sa carrière à l’écran, Larry Poindexter avait travaillé au théâtre et dans la musique. Dans les années 1990, il avait été le chanteur du groupe de country alternative The High Lonesome.

Les hommages se multiplient après sa disparition

L’annonce de sa mort a suscité plusieurs réactions parmi ses anciens partenaires et amis. L’acteur Dean Cameron lui a notamment rendu hommage sur Instagram en écrivant : « Tu me manqueras pour toujours, mon vieil ami. »

La chanteuse et actrice Apollonia a également exprimé sa tristesse : « Larry, tu vas tellement nous manquer. C’est tellement injuste. Toutes mes condoléances à ta famille. »