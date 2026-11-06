Delphine Wespiser annonce la rémission de son compagnon Roger, après 27 mois de lutte contre le cancer de la gorge. Émus, ils partagent leur joie sur Instagram, remerciant leur entourage pour le soutien reçu. Bien que cette rémission soit positive, elle nécessite une surveillance médicale continue.

C’est une nouvelle que Delphine Wespiser attendait depuis plus de deux ans. Ce vendredi, l’ancienne Miss France 2012 a annoncé sur Instagram que son compagnon Roger Erhart était officiellement en rémission de son cancer de la gorge, après 27 mois de lutte contre la maladie. Très émue, l’animatrice a partagé plusieurs photos et vidéos, dont des images de Roger quittant l’hôpital sous les applaudissements du personnel soignant.

« Roger est en rémission ! » : l’annonce bouleversante de Delphine Wespiser

Sur son compte Instagram, Delphine Wespiser a publié un message particulièrement émouvant, accompagné de plusieurs images retraçant le combat de son compagnon contre le cancer.

« On a quelque chose à vous annoncer : UN MIRACLE D’AMOUR », a-t-elle écrit avant de remercier les personnes qui ont soutenu le couple pendant ces deux dernières années.

« Merci à tous pour vos prières, vos mots et vos pensées. Je sais que vous vouliez savoir, vous me demandez toujours comment il va, maintenant on peut vous le dire et c’est officiel : IL GUÉRIT. Et les miracles existent ! »

Dans une vidéo également publiée sur Instagram, l’ancienne reine de beauté a raconté le moment où les médecins leur ont communiqué les derniers résultats des examens médicaux.

« Il y a trois jours, nous avons eu les résultats du scanner. Et aujourd’hui, Roger est en rémission. »

La jeune femme a prononcé ces mots avec une profonde émotion, après plus de deux années marquées par les traitements, les hospitalisations et l’incertitude concernant l’évolution de la maladie.

Roger applaudi par les soignants après 27 mois de lutte contre le cancer

Roger Erhart souffre d’un cancer de la gorge lié au papillomavirus humain. Sa maladie a nécessité de lourds traitements, notamment de la chimiothérapie et de la radiothérapie.

Pour annoncer sa rémission, Delphine Wespiser a dévoilé des images tournées à l’Institut de cancérologie Strasbourg Europe, où Roger a été pris en charge. Sur la vidéo, celui-ci traverse un couloir de l’établissement sous les applaudissements des membres du personnel médical, réunis pour célébrer cette étape.

Roger apparaît très ému avant de faire sonner la cloche de l’hôpital, traditionnellement utilisée pour marquer la fin d’un parcours de traitement. Delphine Wespiser se précipite ensuite dans ses bras pour l’embrasser.

Le couple a également tenu à remercier les équipes de l’établissement strasbourgeois qui l’ont accompagné pendant ces 27 mois. Cette rémission constitue une avancée médicale essentielle, même si elle reste distincte d’une guérison définitive et nécessite la poursuite d’une surveillance médicale.

Des mois d’angoisse aggravés par les fausses annonces de la mort de Roger

Ces derniers mois ont été particulièrement éprouvants pour Delphine Wespiser. En septembre, l’ancienne Miss France avait été contrainte de démentir publiquement les fausses informations annonçant la mort de Roger.

Des publications sur les réseaux sociaux avaient diffusé de faux avis de décès et des images d’obsèques, provoquant une vive inquiétude parmi les proches du couple.

Delphine Wespiser avait alors dénoncé une situation particulièrement douloureuse : « Apprendre que des personnes ont annoncé la mort de mon amoureux alors qu’il est vivant, à mes côtés, est une violence que j’ai encore du mal à comprendre. »

Profondément affectée, elle avait expliqué souffrir de crises d’angoisse et de cauchemars. Elle avait également pris ses distances avec l’émission Tout beau, tout n9uf de Cyril Hanouna pour rester auprès de son compagnon.

« Je prends soin de mon chéri. On prend soin l’un de l’autre », avait-elle confié début octobre, reconnaissant qu’elle ne parvenait plus à s’éloigner de Roger sans ressentir une forte angoisse.

Les anciennes Miss France félicitent le couple

L’annonce de la rémission de Roger a provoqué de nombreuses réactions sur Instagram. Plusieurs anciennes Miss France ont immédiatement adressé leurs félicitations au couple.

Camille Cerf, Miss France 2015, a écrit « Bravo Roger », tandis que Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007, a réagi : « Trop heureuse pour vous ». Alexandra Rosenfeld, Miss France 2006, a également exprimé sa joie : « Je suis tellement heureuse pour vous. »

Sylvie Tellier, Géraldine Maillet et Marlène Schiappa ont également adressé des messages de soutien à Delphine Wespiser et à son compagnon.

Après avoir traversé cette épreuve ensemble, le couple profite actuellement d’un séjour au Mexique, où Delphine Wespiser doit notamment travailler sur une nouvelle saison de L’Île de la tentation.

Dans son message, l’animatrice a également adressé une pensée à toutes les personnes confrontées à la maladie, en concluant par ces mots : « Les miracles arrivent sans prévenir, alors espoirs et amour. »