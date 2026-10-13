Mort de RJ Mitte à 34 ans: l’acteur qui incarnait le fils de Walter White dans «Breaking Bad» s’est suicidé

RJ Mitte, l'acteur connu pour son rôle de Walter White Jr. dans "Breaking Bad", est mort à 34 ans, suicidé à son domicile au Texas. Son décès, révélé par son représentant, suscite une grande émotion. Reconnu pour son engagement envers les personnes en situation de handicap, Mitte laisse un héritage à la fois artistique et social.

Le monde de la télévision est en deuil. RJ Mitte, célèbre pour avoir incarné Walter White Jr., également surnommé Flynn, dans la série culte Breaking Bad, est décédé lundi à l’âge de 34 ans. L’acteur américain a été retrouvé mort à son domicile de Brownsville, au Texas, laissant derrière lui une carrière marquée par son rôle dans l’une des séries les plus populaires de l’histoire et par son engagement en faveur des personnes en situation de handicap.

Son représentant, Sean Reilly, a annoncé sa disparition dans un communiqué : « C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès tragique de RJ Mitte. » L’annonce a rapidement provoqué une vague d’émotion parmi les admirateurs de Breaking Bad et les acteurs qui avaient partagé l’écran avec lui.

Un suicide confirmé par son entourage

Les premières annonces concernant le décès de RJ Mitte ne précisaient pas les circonstances de sa disparition. Un représentant de l’acteur a ensuite confirmé qu’il avait mis fin à ses jours. Les autorités locales poursuivent leurs investigations et une autopsie doit permettre de déterminer officiellement les circonstances du décès.

La police de Brownsville a été appelée lundi à 12h50, heure locale. Les policiers ont découvert le comédien sans vie à son domicile, et son décès a été officiellement constaté vers 13h30. Aucun élément ne permet à ce stade de préciser les raisons de son geste.

Le fils de Walter White, un personnage devenu culte

RJ Mitte accède à la célébrité mondiale en 2008, lorsqu’il rejoint la distribution de Breaking Bad, créée par Vince Gilligan. Âgé de seulement 15 ans au début de la diffusion, il interprète Walter White Jr., le fils de Walter White, professeur de chimie incarné par Bryan Cranston qui se lance progressivement dans la fabrication et le trafic de méthamphétamine.

Dans la série, Walter Jr., également appelé Flynn, souffre de paralysie cérébrale, une pathologie qui affecte notamment ses capacités motrices et son élocution. Le personnage occupe une place essentielle dans la vie familiale de Walter White, dont il ignore pendant longtemps les activités criminelles. RJ Mitte apparaît tout au long des cinq saisons diffusées entre 2008 et 2013 et participe au succès international du programme.

La série, également portée par Aaron Paul et Anna Gunn, remporte 16 Emmy Awards et devient une référence de la télévision américaine. Son succès dépasse largement le petit écran, comme en témoigne encore la fascination du public pour la maison de Walter White à Albuquerque, remise en vente plusieurs années après la fin de Breaking Bad.

Bryan Cranston bouleversé par la disparition de son fils à l’écran

Bryan Cranston, qui incarnait son père dans la fiction, a rendu un hommage particulièrement personnel à RJ Mitte. Sur Instagram, le comédien a confié : « Je suis dans un profond désespoir en écrivant ces mots ce soir. » Il a rappelé avoir rencontré son jeune partenaire alors qu’il n’avait que 14 ans, au moment où celui-ci avait été choisi pour interpréter Walter White Jr.

L’acteur a également évoqué les progrès accomplis par RJ Mitte au cours du tournage. Il se souvient d’un adolescent encore inexpérimenté lors du tournage du pilote, en février 2007, qui avait progressivement développé ses qualités de comédien et acquis une véritable maturité professionnelle.

Bryan Cranston a révélé qu’il échangeait encore des messages avec RJ Mitte quelques semaines avant sa mort. Les deux hommes envisageaient de se retrouver autour d’un déjeuner, un rendez-vous qui n’aura jamais lieu. L’acteur a terminé son hommage en évoquant la profonde affection qu’il portait à celui qu’il considérait comme son fils de télévision.

Aaron Paul, l’interprète de Jesse Pinkman, a lui aussi exprimé sa peine : « RJ, je t’aime mon ami. Tu vas nous manquer. » Dean Norris, qui jouait Hank Schrader, l’oncle de Walter Jr., a rappelé qu’il avait toujours veillé sur le jeune comédien pendant le tournage.

Une véritable paralysie cérébrale et un combat pour le handicap

RJ Mitte ne se contentait pas d’incarner un personnage atteint de paralysie cérébrale : il vivait lui-même avec cette pathologie, diagnostiquée lorsqu’il avait 3 ans. Cette maladie neurologique, liée à une atteinte du cerveau en développement, peut provoquer des troubles permanents du mouvement, de la posture et de la coordination.

Durant son enfance, le futur acteur suit différentes thérapies destinées à améliorer sa mobilité et son élocution. Cette expérience personnelle lui permet ensuite d’apporter une grande authenticité à son personnage dans Breaking Bad, tout en contribuant à une meilleure représentation des personnes handicapées à la télévision.

RJ Mitte devient progressivement un défenseur reconnu de leurs droits. Il travaille notamment avec United Cerebral Palsy, une organisation américaine consacrée à l’accompagnement des personnes atteintes de paralysie cérébrale, ainsi qu’avec Shriners Children’s, un réseau d’établissements hospitaliers spécialisés dans les soins pédiatriques.

Il préside également la Mitte Foundation, une structure philanthropique engagée dans différentes initiatives sociales et culturelles. À travers ses activités, il cherche notamment à combattre les préjugés et à favoriser l’accès des personnes en situation de handicap aux métiers du cinéma et de la télévision.

Une carrière qui continuait après « Breaking Bad »

Après la fin de Breaking Bad en 2013, RJ Mitte poursuit sa carrière dans plusieurs productions cinématographiques et télévisées. Il apparaît notamment dans Switched at Birth, The Guardians of Justice, The Recall et The Oak Room. En 2021, il joue également dans Triumph, un film dans lequel il incarne un lycéen atteint de paralysie cérébrale déterminé à pratiquer la lutte.

Plus récemment, l’acteur avait participé aux films Westhampton et Talking to Strangers. Il assurait encore la promotion de ce dernier projet à la fin du mois de septembre 2026, quelques jours seulement avant sa disparition.

RJ Mitte restait également très attaché à l’univers de Breaking Bad. Dans ses dernières interventions publiques, il avait évoqué son affection pour les membres de la distribution et son intérêt pour une éventuelle nouvelle apparition de Walter White Jr.

La mort de RJ Mitte met prématurément un terme à la carrière d’un acteur qui avait grandi sous les yeux de millions de téléspectateurs. Au-delà de son personnage de Flynn, il laisse le souvenir d’un comédien qui avait utilisé sa notoriété pour défendre l’inclusion et la représentation des personnes en situation de handicap.