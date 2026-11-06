«Ça a brisé ma vie» Guy Carlier détruit par ses relations avec ses fils, dont Carlito. Il redoute de mourir sans s’être réconcilié avec son aîné

Guy Carlier confie ses douleurs familiales, marquées par des conflits non résolus avec ses fils, Carlito et Stéphane. À 77 ans, il redoute de mourir sans réconciliation, regrettant son absence durant leur enfance. Ses révélations montrent les conséquences tragiques de ses luttes personnelles sur ses relations, laissées en souffrance malgré une amélioration avec Carlito.

Guy Carlier a livré des confidences particulièrement douloureuses sur ses relations avec ses enfants. Sur X, l’ancien chroniqueur de télévision, âgé de 77 ans, a reconnu que les conflits familiaux avaient brisé plusieurs années de sa vie. Après avoir longtemps souffert de ses rapports compliqués avec Raphaël, plus connu sous le nom de Carlito, il a révélé que son fils aîné, Stéphane, ne lui avait toujours pas pardonné ses absences. Il a également confié son angoisse de mourir sans avoir réussi à renouer avec lui.

« Mon fils m’en a voulu de l’avoir négligé et ça a brisé ma vie pendant des années »

Tout est parti d’une publication sur le réseau social X. Une internaute avait accusé le duo de youtubeurs McFly et Carlito de bénéficier de vues artificiellement gonflées et insinué que les relations familiales de Raphaël Carlier avec certaines personnalités expliquaient son succès. Guy Carlier a immédiatement pris la défense de son fils, avant de faire des révélations sur sa propre vie familiale.

« Mon fils m’en a voulu de l’avoir négligé et ça a brisé ma vie pendant des années », a-t-il écrit. Une confidence qui témoigne des conséquences durables de ses difficultés avec Carlito, dont il avait déjà publiquement évoqué la souffrance.

Mais l’ancien chroniqueur a également révélé que ses relations avec son fils aîné, Stéphane, écrivain né en 1969, demeuraient douloureuses. « Mon grand fils ne m’a pas encore pardonné », a-t-il reconnu, en expliquant l’avoir lui aussi négligé.

« Je vois la mort arriver avec l’angoisse d’être fâché avec lui »

C’est la suite de son message qui a été la plus poignante. À 77 ans, Guy Carlier a exprimé une peur qui le poursuit désormais : disparaître avant d’avoir pu obtenir le pardon de son fils aîné. « Je vois la mort arriver avec l’angoisse d’être fâché avec lui au moment du grand départ », a-t-il confié.

Cette déclaration montre que les blessures familiales n’ont toujours pas été refermées. Malgré les années écoulées, Stéphane Carlier n’aurait pas pardonné à son père son manque de présence durant leur vie familiale, du moins selon les déclarations de ce dernier. Guy Carlier n’a pas précisé depuis combien de temps leurs relations étaient dégradées, ni s’ils entretenaient encore des contacts réguliers.

Carlito avait raconté sa souffrance face à un père qui pesait 250 kilos

Les relations entre Guy Carlier et Raphaël, alias Carlito, ont elles aussi été profondément marquées par les problèmes de santé de l’ancien chroniqueur. Pendant de nombreuses années, celui-ci a souffert d’une boulimie sévère qui l’avait conduit à peser jusqu’à 250 kilos. Une maladie qui avait bouleversé son quotidien et sa vie familiale.

En 2022, Carlito avait publiquement évoqué les difficultés de son enfance. Il expliquait avoir grandi auprès d’un père qui souffrait énormément et dont les troubles alimentaires avaient pesé sur leur relation. Le youtubeur avait notamment confié : « Par ailleurs, je ne déteste pas mon père. Comment le pourrais-je ? Il n’a jamais été violent, ne s’est jamais énervé. »

Il avait également raconté avoir longtemps accepté l’argent que lui donnait son père avant de refuser cette forme de soutien. À ses yeux, l’aide matérielle ne pouvait remplacer l’attention et l’accompagnement dont il avait eu besoin durant son enfance.

« Je ne savais pas être père, j’étais immature »

En mai 2024, Guy Carlier avait déjà fait de douloureuses confidences sur ses relations avec Carlito, lors de son passage dans l’émission Chez Jordan, sur C8. Confronté aux déclarations de son fils, il avait reconnu ses responsabilités et son incapacité, à l’époque, à mesurer les conséquences de sa maladie sur son entourage.

« Je ne savais pas être père, j’étais immature », avait-il admis. Il avait également raconté qu’il déposait parfois Raphaël à deux rues de son école, par honte de son apparence physique, sans jamais lui avoir véritablement expliqué les raisons de ce comportement.

L’ancien chroniqueur avait découvert avec stupéfaction combien son fils avait souffert de cette période. Il pensait pourtant avoir entretenu avec lui une véritable complicité, notamment autour de l’humour et de la musique. Leurs souvenirs respectifs de ces années se sont révélés très différents.

« C’est l’échec de ma vie » : des regrets impossibles à effacer

Lors de cet entretien, Guy Carlier avait employé des mots extrêmement forts pour qualifier ses erreurs de père. « C’est l’échec de ma vie », avait-il déclaré en évoquant sa relation avec Carlito, tout en reconnaissant qu’il était impossible de revenir sur le passé.

Il avait expliqué que leurs rapports s’étaient apaisés, même si certaines blessures restaient présentes. Père de trois garçons, Stéphane, Raphaël et Antoine, né en 2007, Guy Carlier avait ainsi reconnu que ses problèmes personnels avaient eu de lourdes conséquences sur ses deux fils aînés.

Ses nouvelles déclarations montrent que la réconciliation demeure incomplète. Si les relations avec Carlito se sont améliorées, son fils Stéphane ne lui a toujours pas accordé le pardon qu’il espère. À 77 ans, Guy Carlier dit désormais vivre avec la crainte que cette brouille ne prenne fin qu’avec sa propre mort.