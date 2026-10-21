La malédiction des Kennedy continue: Kyle Kennedy, petite-fille de Robert F. Kennedy, est morte à seulement 42 ans

Kyle Kennedy, petite-fille de Robert F. Kennedy, décède à 42 ans dans des circonstances encore floues. Confrontée à des épreuves personnelles et ayant défendu les droits des personnes handicapées après une paralysie, son départ rappelle les tragédies qui touchent la célèbre dynastie. La cause de sa mort est actuellement sous investigation.

La famille Kennedy est une nouvelle fois frappée par un drame. Kyle Kennedy, petite-fille de Robert F. Kennedy, frère du président américain John F. Kennedy assassiné en 1963, est décédée à l’âge de 42 ans. La mère de famille s’est éteinte le 21 septembre 2026 à son domicile de Westwood, dans le Massachusetts. Sa disparition, rendue publique en octobre, plonge à nouveau l’une des dynasties politiques les plus célèbres des États-Unis dans le deuil. Les circonstances exactes de son décès restent à déterminer.

Une mort à 42 ans, des circonstances encore mystérieuses

Née le 6 juillet 1984 à Washington, Kyle Kennedy était la fille de Michael Kennedy et de Victoria Denise Gifford. Elle était également la nièce de Robert F. Kennedy Jr., actuel secrétaire américain à la Santé. Son décès a été annoncé dans un avis mortuaire publié dans le Massachusetts, qui indique qu’elle s’est éteinte « paisiblement » à son domicile.

Un mois après sa disparition, les circonstances exactes de sa mort restent inconnues. Son certificat de décès indique que la cause est toujours en attente de détermination et que les circonstances font l’objet d’une enquête. Aucune cause médicale précise n’a été officiellement établie.

Paralysée depuis 2020, elle avait traversé de terribles épreuves

Kyle Kennedy avait vu son existence bouleversée en 2020, lorsqu’une grave blessure à la moelle épinière avait provoqué une paralysie durable et d’importantes complications médicales. Cette épreuve avait profondément transformé son quotidien, alors qu’elle était auparavant une sportive accomplie, passionnée de course à pied.

En 2019, elle avait notamment participé au marathon de Boston. Après son accident, elle avait consacré une partie de son engagement public à la défense des personnes handicapées. Elle avait notamment témoigné devant les parlementaires du Massachusetts pour dénoncer les discriminations dans l’accès aux soins subies par les personnes en situation de handicap.

Diplômée de Georgetown, de Pace University et de Harvard, Kyle Kennedy avait également travaillé dans l’enseignement. Elle avait commencé sa carrière dans les écoles publiques de New York avec le programme Teach for America, avant de défendre des réformes destinées à améliorer l’éducation des enfants défavorisés.

Une mère de famille déjà frappée par la mort de sa fille

La vie personnelle de Kyle Kennedy avait également été marquée par un drame particulièrement douloureux. Mariée en 2012 à Liam Kerr, dont elle avait ensuite divorcé, elle avait donné naissance à des jumeaux, Conor et Josephine. Mais la petite Josephine, surnommée Josie, était décédée quelques jours seulement après sa naissance.

Le couple avait ensuite accueilli un troisième enfant, Declan. Kyle Kennedy laisse derrière elle ses deux garçons, Conor, âgé de 12 ans, et Declan, âgé de 10 ans. Elle laisse également sa mère, son frère Michael et sa sœur Rory.

Dans son hommage, sa famille a salué son intelligence, son humour et son courage face aux épreuves. Elle a particulièrement insisté sur son dévouement envers ses enfants et sur son engagement pour les personnes handicapées.

Son père était mort dans un accident de ski à seulement 39 ans

La disparition de Kyle Kennedy rappelle une autre tragédie familiale. Le 31 décembre 1997, son père, Michael Kennedy, avait trouvé la mort dans un accident de ski à Aspen, dans le Colorado. Il n’avait que 39 ans. Kyle, alors âgée de 13 ans, avait ainsi perdu son père pendant son adolescence.

Michael Kennedy était lui-même le fils de Robert F. Kennedy, ancien ministre américain de la Justice et candidat à l’élection présidentielle de 1968. Ce dernier avait été assassiné le 5 juin 1968 à Los Angeles, quelques heures après sa victoire à la primaire démocrate de Californie. Il était décédé le lendemain.

Cinq ans auparavant, le 22 novembre 1963, son frère, le président John F. Kennedy avait été assassiné à Dallas, au Texas. Deux meurtres qui ont profondément marqué l’histoire politique américaine et alimenté, au fil des décennies, l’idée d’une malédiction frappant la famille Kennedy.

Plus de six décennies après ces assassinats, la déclassification des dossiers concernant John F. Kennedy et Robert F. Kennedy continue d’alimenter les interrogations sur ces crimes. Robert F. Kennedy Jr., oncle de Kyle, a lui-même publiquement remis en question certaines conclusions officielles concernant la mort de son oncle, relançant les controverses autour de l’assassinat de JFK.

Assassinats, accidents, overdoses : une dynastie poursuivie par les drames

La liste des tragédies qui ont frappé les Kennedy est particulièrement longue. En 1984, David Kennedy, un autre fils de Robert et Ethel Kennedy, est mort à 28 ans d’une overdose. En juillet 1999, John F. Kennedy Jr., fils du président assassiné, a péri dans un accident d’avion au large du Massachusetts, avec son épouse Carolyn Bessette-Kennedy et sa belle-sœur Lauren Bessette.

Plus récemment, en août 2019, Saoirse Kennedy Hill, petite-fille de Robert F. Kennedy, est décédée à 22 ans d’une overdose accidentelle. En avril 2020, Maeve Kennedy McKean, une autre petite-fille de Robert F. Kennedy, et son fils Gideon, âgé de 8 ans, se sont noyés dans la baie de Chesapeake.

La famille a également perdu Ethel Kennedy, veuve de Robert F. Kennedy, décédée en octobre 2024 à l’âge de 96 ans. Elle avait eu 11 enfants et 34 petits-enfants. Sa disparition avait marqué la fin d’une génération directement liée aux grandes heures de la dynastie politique américaine.

L’histoire des Kennedy reste également liée aux nombreuses interrogations entourant les assassinats des années 1960. En 2025, la découverte de nouveaux documents conservés par la CIA concernant l’affaire Kennedy avait ravivé l’intérêt pour cette histoire familiale hors du commun.

Deux jeunes garçons désormais privés de leur mère

Avec la disparition de Kyle Kennedy à seulement 42 ans, la famille perd une femme qui avait déjà dû affronter la mort de son père, celle de sa fille et de graves problèmes de santé. Son parcours avait été marqué par son engagement dans l’éducation, puis dans la défense des droits des personnes handicapées.

Ses deux fils, Conor et Declan, doivent désormais grandir sans leur mère. Les obsèques de Kyle Kennedy se sont déroulées dans l’intimité familiale. Les investigations destinées à établir les causes exactes de son décès se poursuivent, tandis que la famille Kennedy est confrontée à un nouveau deuil, près de 63 ans après l’assassinat du président John F. Kennedy.