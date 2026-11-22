Les États-Unis ne bénéficient plus du statut d’élimination de la rougeole, un retour inquiétant lié à une baisse de la couverture vaccinale. Paradoxalement, Robert F. Kennedy Jr., connu pour ses positions antivaccin, appelle désormais à la vaccination, en soulignant son engagement à protéger les familles et à lutter contre les épidémies.

Les États-Unis ont officiellement perdu leur statut d’élimination de la rougeole. Le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr., pourtant longtemps associé au mouvement antivaccin, appelle désormais publiquement à la vaccination contre la maladie.

C’est un recul sanitaire symbolique majeur pour les États-Unis. Le pays a perdu son statut d’élimination de la rougeole, un label qui attestait de l’absence de transmission endémique du virus sur le territoire national. Face à cette situation, le secrétaire à la Santé Robert F. Kennedy Jr. a pris la parole sur le réseau social X pour afficher une position qui tranche avec son image publique passée.

« Nous mettrons fin aux épidémies de rougeole, protégerons les familles américaines et travaillerons à retrouver le statut d’élimination », a-t-il écrit, ajoutant qu’il « continue de recommander la vaccination ROR [rougeole-oreillons-rubéole] comme le moyen le plus efficace de prévenir la rougeole ».

Cette déclaration intervient dans un contexte particulier : Kennedy Jr. a construit une partie de sa notoriété sur des positions critiques à l’égard des vaccins, ce qui lui avait valu une audience importante parmi les milieux sceptiques. Son ralliement explicite au vaccin ROR constitue un signal politique et sanitaire notable, même si sa portée concrète sur les taux de vaccination reste à mesurer.

La perte du statut d’élimination signifie que la rougeole circule de nouveau de façon continue aux États-Unis, un phénomène directement lié à la baisse de la couverture vaccinale dans certaines communautés. Ce statut avait été acquis en l’an 2000, après des décennies d’efforts de santé publique.