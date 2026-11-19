Dix-sept élus démocrates relancent l'initiative visant à porter le salaire minimum fédéral à 25 dollars de l'heure, gelé à 7,25 dollars depuis 2009. Le projet de loi prévoit également la suppression du régime dérogatoire pour les travailleurs au pourboire. Ce débat survient alors que le contrôle du Congrès pourrait changer sous l'influence des récentes élections.

Un groupe de dix-sept parlementaires américains relance le débat sur la revalorisation du salaire minimum fédéral, bloqué à 7,25 dollars depuis 2009, et réclame la suppression du régime dérogatoire applicable aux travailleurs au pourboire.

Dix-sept membres du Congrès américain, dont plusieurs élus lors des récentes élections de mi-mandat, ont uni leurs voix pour exiger l’adoption du Living Wage For All Act, un texte déposé en avril dernier qui n’a pas encore été examiné. Le projet prévoit une hausse progressive du salaire minimum fédéral jusqu’à 25 dollars de l’heure, selon un calendrier échelonné en fonction de la taille des entreprises : 2031 pour les employeurs de plus de 500 salariés ou dont le chiffre d’affaires annuel dépasse un milliard de dollars, 2038 pour les plus petites structures. Passé ce seuil, le salaire minimum serait indexé sur les deux tiers du salaire horaire médian national, avec des révisions annuelles.

Le texte prévoit également la suppression du salaire minimum dérogatoire applicable aux travailleurs rémunérés en partie par des pourboires, actuellement fixé à 2,13 dollars de l’heure au niveau fédéral. Ce dispositif, héritage d’une législation de 1966, permet aux employeurs de comptabiliser les pourboires versés par les clients pour atteindre le seuil légal, sans avoir à verser eux-mêmes la différence. Gelé à ce niveau depuis 1996, ce plancher reste en vigueur dans de nombreux États, même si sept d’entre eux, dont la Californie et l’Alaska, imposent déjà le paiement du salaire minimum complet avant tout pourboire.

Parmi les initiateurs du texte figurent la représentante Delia Ramirez et le représentant Jesús « Chuy » García, tous deux de l’Illinois, ainsi que la représentante Analilia Mejia, du New Jersey. Brad Lander, élu de Brooklyn qui rejoindra le Congrès en janvier, a annoncé son intention de cosigner le projet. « Tous les travailleurs méritent une augmentation. Les 45 millions d’Américains qui gagnent moins de 20 dollars de l’heure méritent une augmentation, et le salaire minimum dérogatoire pour les travailleurs au pourboire est inexcusable à ce stade », a-t-il déclaré.

Le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars n’a pas été relevé depuis 2009. Corrigé de l’inflation, ce montant équivaudrait aujourd’hui à 11,32 dollars, ce qui représente une perte de 36 % de pouvoir d’achat. Son niveau le plus élevé en termes réels remonte à 1968, époque à laquelle il atteignait 1,60 dollar de l’heure, soit une valeur actualisée nettement supérieure au taux en vigueur, la perte de pouvoir d’achat depuis ce pic étant estimée à environ 53 %.

La question du salaire minimum a pesé dans les urnes lors des récentes élections de mi-mandat, qui se sont soldées par de lourdes pertes pour les républicains, le coût de la vie ayant constitué un enjeu central du scrutin. Un sondage publié par l’organisation One Fair Wage, qui milite depuis longtemps pour l’élimination du salaire dérogatoire, indique que 78 % des électeurs ont considéré la revalorisation du salaire minimum à 25 dollars comme un facteur important dans leur vote. « Washington a laissé le salaire minimum fédéral se déconnecter de plus en plus de la réalité économique des familles américaines », a estimé Saru Jayaraman, présidente de l’organisation.

Cette initiative intervient alors que les démocrates s’apprêtent à prendre le contrôle des deux chambres du Congrès. La dernière tentative sérieuse de relèvement du salaire minimum remonte à 2021, lorsque les démocrates avaient cherché à le porter à 15 dollars dans le cadre du plan de relance de l’administration Biden. Le Sénat avait alors rejeté la mesure par 42 voix contre 58, tous les républicains votant contre, rejoints par sept démocrates. Joe Biden avait par la suite relevé par décret le salaire minimum des contractants fédéraux à 15 dollars en 2022, une décision annulée par Donald Trump dès son retour à la Maison-Blanche en 2025.