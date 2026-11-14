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Paralysie du ciel américain : près de 7 000 vols cloués au sol après une panne massive de la FAA

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Paralysie du ciel américain : près de 7 000 vols cloués au sol après une panne massive de la FAA
Paralysie du ciel américain : près de 7 000 vols cloués au sol après une panne massive de la FAA

L’Administration fédérale de l’aviation civile américaine a ordonné l’arrêt total des décollages sur l’ensemble du territoire, perturbant ou annulant près de 7 000 vols. Les autorités écartent pour l’heure la piste d’une cyberattaque.

Le trafic aérien américain a connu une interruption d’une ampleur rare après que la FAA (Administration fédérale de l’aviation civile) a émis un ordre de blocage généralisé des départs, entraînant des retards ou des annulations pour quelque 7 000 vols à travers le pays. Des techniciens de l’agence ont été immédiatement mobilisés pour identifier l’origine de la défaillance.

Sean Duffy, à la tête de l’agence, a confirmé l’ouverture d’une enquête technique, sans préciser dans l’immédiat la nature exacte du dysfonctionnement. La secrétaire à la Sécurité intérieure de l’administration Trump a de son côté indiqué qu’il n’existait, à ce stade, « aucune indication » permettant d’attribuer la panne à une attaque informatique.

Cette crise du transport aérien survient simultanément à une panne majeure des services de Microsoft, décrite comme la plus longue de l’histoire de l’entreprise, qui touche des millions d’utilisateurs et affecte de nombreux secteurs d’activité. La concomitance des deux incidents a alimenté les interrogations sur une éventuelle origine commune, sans que les autorités n’établissent de lien à ce stade.

Sur le plan politique, les appels à une audition d’Howard Lutnick devant le Congrès ont reçu une réponse favorable, selon les informations disponibles.

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