Le projet d'arc de triomphe de Donald Trump à Washington est temporairement suspendu par une juge fédérale, devant les protestations d'habitants et d'opposants. Bien que le chantier ait reçu l'approbation d'une commission, des recours juridiques contestent sa légalité, entraînant une bataille judiciaire sur les compétences de l'exécutif et la protection du patrimoine.

Le projet monumental de Donald Trump dans la capitale américaine vient de subir un revers judiciaire. Dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 novembre, une juge fédérale a suspendu pour quatorze jours les travaux d’un arc de triomphe de 76 mètres de haut, quelques heures seulement après son approbation par une commission publique.

Donald Trump devra patienter avant de voir son gigantesque arc de triomphe s’élever à Washington. La juge fédérale Tanya Chutkan a ordonné la suspension temporaire de tout chantier lié à ce monument, inspiré notamment de l’Arc de triomphe parisien. Cette décision intervient après le feu vert accordé jeudi par la National Capital Planning Commission, chargée de superviser l’aménagement de la capitale fédérale. Le projet avait été approuvé par huit voix contre quatre, à l’issue d’une longue audition marquée par les protestations d’habitants, d’anciens combattants et de défenseurs du patrimoine.

L’édifice, qui doit atteindre environ 76 mètres de hauteur, serait construit à Memorial Circle, entre le Lincoln Memorial et le cimetière militaire national d’Arlington, en Virginie. Présenté par l’administration Trump comme un hommage à l’histoire américaine et aux anciens combattants, il s’inscrit dans les projets présidentiels de transformation de Washington. Ses opposants dénoncent toutefois son gigantisme, son impact sur le paysage historique de la capitale et les conséquences potentielles du chantier sur la circulation. Plusieurs recours ont été déposés, notamment par les autorités de Washington et de Virginie, qui contestent la légalité du projet en l’absence d’autorisation explicite du Congrès.

Une bataille judiciaire autour d’un monument controversé

Dans sa décision, la juge Tanya Chutkan estime que le lancement des travaux pourrait provoquer des préjudices immédiats, notamment en matière de circulation, de sécurité et de dépenses publiques. Elle conteste également l’argument de l’administration selon lequel une loi datant de 1925 autoriserait déjà la construction du monument. Les travaux, susceptibles de durer près de trois ans, impliqueraient d’importantes opérations de terrassement à proximité d’un axe stratégique reliant Washington à Arlington. Le coût total du projet demeure incertain, certaines estimations évoquant jusqu’à 100 millions de dollars.

Cette suspension de quatorze jours ne constitue pas une annulation définitive du projet, mais elle empêche l’administration présidentielle de commencer immédiatement les travaux. La bataille judiciaire devrait désormais se poursuivre autour des compétences du pouvoir exécutif, du rôle du Congrès et de la protection du patrimoine fédéral. Pour Donald Trump, qui souhaite laisser une empreinte architecturale durable dans la capitale américaine, cette décision représente un obstacle supplémentaire à la réalisation d’un monument déjà très controversé.