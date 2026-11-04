Le baril de Brent chute sous 100 dollars après les élections de mi-mandat aux États-Unis, reflétant des espoirs de désescalade au Moyen-Orient. Cette baisse pourrait alléger les prix des carburants en Europe, bien que l'incertitude géopolitique demeure forte. Les impacts économiques futurs dépendront des développements régionaux et des négociations diplomatiques.

Les cours du pétrole ont fortement reculé mercredi 4 novembre 2026, au lendemain des élections américaines de mi-mandat. Le baril de Brent est repassé sous le seuil symbolique des 100 dollars, porté par les espoirs d’une désescalade militaire au Moyen-Orient après la victoire des démocrates au Congrès. Cette baisse pourrait contribuer à détendre les prix des carburants, même si les incertitudes géopolitiques restent importantes.

Le marché pétrolier connaît une nouvelle séance de forte volatilité. Mercredi 4 novembre, le baril de Brent de la mer du Nord, référence internationale du pétrole, est descendu sous les 100 dollars pour la première fois depuis près d’un mois. À la mi-journée aux États-Unis, il reculait de plus de 9 %, autour de 94 dollars, selon les données de marché rapportées par l’Associated Press. Le pétrole américain West Texas Intermediate (WTI) était également orienté à la baisse. Cette correction intervient après plusieurs semaines de prix élevés, alimentés par les tensions militaires entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Le recul des cours s’est accéléré après les résultats des élections de mi-mandat américaines du 3 novembre. Les démocrates ont remporté le contrôle des deux chambres du Congrès, mettant fin à la domination parlementaire du Parti républicain. Pour les investisseurs, ce nouveau rapport de force pourrait limiter certaines initiatives de Donald Trump et renforcer les pressions politiques en faveur d’une solution diplomatique au conflit iranien. Cette interprétation contribue à réduire la prime de risque géopolitique intégrée au prix du pétrole, même si aucune décision politique nouvelle ne garantit, à ce stade, la fin des hostilités.

Les marchés anticipent une possible désescalade avec l’Iran

La guerre au Moyen-Orient demeure le principal facteur d’incertitude pour les marchés énergétiques. Les affrontements impliquant les États-Unis, Israël et l’Iran ont provoqué cette année une forte augmentation des prix du pétrole, notamment en raison des risques pesant sur les infrastructures énergétiques et les routes maritimes. Le détroit d’Ormuz, par lequel transite une part importante des exportations mondiales d’hydrocarbures, reste particulièrement surveillé. Toute perturbation durable de la navigation dans cette zone pourrait entraîner de nouvelles tensions sur l’approvisionnement international.

La victoire démocrate nourrit l’hypothèse d’une pression parlementaire accrue sur l’administration américaine. Le Congrès dispose notamment de compétences budgétaires qui peuvent peser sur le financement des opérations militaires. Certains analystes estiment que cette nouvelle configuration politique pourrait encourager Washington à privilégier davantage les négociations avec Téhéran. Il reste toutefois prématuré d’en conclure que la politique étrangère américaine changera rapidement. Donald Trump conserve d’importantes prérogatives présidentielles, notamment dans la conduite des relations diplomatiques et des opérations militaires.

Une baisse de plus de 13 % depuis le début de la semaine

Le mouvement de repli ne date pas uniquement de l’annonce des résultats électoraux. Dès le début de la semaine, les marchés pétroliers avaient commencé à intégrer la possibilité de progrès diplomatiques au Moyen-Orient. Mercredi matin, le Brent avait déjà perdu plus de 13 % par rapport au début de la semaine, selon les données rapportées par l’AFP. Les discussions engagées avec la médiation du Qatar avaient contribué à réduire certaines inquiétudes concernant une nouvelle escalade militaire. Les résultats américains ont ensuite renforcé ce mouvement.

Les investisseurs restent néanmoins prudents. Les négociations entre Washington et Téhéran n’ont pas encore débouché sur un accord permettant de stabiliser durablement la région. Les analystes soulignent également que la baisse actuelle repose en partie sur des anticipations politiques, susceptibles d’évoluer rapidement. Une reprise des frappes ou une dégradation de la situation dans le détroit d’Ormuz pourrait provoquer un rebond des cours. À l’inverse, des garanties concrètes concernant la sécurité du transport maritime pourraient prolonger la détente des prix.

Quelles conséquences pour les prix des carburants en France ?

Pour les consommateurs européens, le recul du Brent constitue une évolution potentiellement favorable. Le prix du pétrole brut influence directement le coût de production de l’essence et du gazole, même si les tarifs à la pompe dépendent également du raffinage, du transport, de la distribution, de la fiscalité et du taux de change entre l’euro et le dollar. Une baisse durable des cours internationaux peut donc finir par se répercuter sur les prix payés par les automobilistes, avec un décalage variable selon les distributeurs.

En France, cette évolution intervient alors que le gouvernement a déjà annoncé une diminution des prix du gazole dans plusieurs milliers de stations-service, à la suite de la mobilisation de stocks stratégiques. La combinaison d’une offre supplémentaire et d’un pétrole moins cher pourrait contribuer à prolonger cette détente, sans garantir une baisse uniforme sur l’ensemble du territoire. Pour les entreprises de transport, les industriels et les ménages, l’évolution des prochaines semaines sera déterminante. Le passage du Brent sous les 100 dollars constitue un signal important pour les marchés, mais sa portée économique dépendra avant tout de la durée de cette baisse et de l’évolution du conflit au Moyen-Orient.