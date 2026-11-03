Fnac Darty : l’Union européenne valide le rachat de son deuxième actionnaire par le chinois JD.com

La Commission européenne a donné son feu vert au rachat du distributeur allemand Ceconomy par le géant chinois du commerce en ligne JD.com. Cette opération concerne directement Fnac Darty, dont Ceconomy détient près de 22 % du capital. Elle intervient alors que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky cherche parallèlement à prendre le contrôle du groupe français.

Le paysage européen de la distribution de produits électroniques connaît une nouvelle étape de consolidation. La Commission européenne a autorisé le projet d’acquisition de Ceconomy, maison mère des enseignes allemandes MediaMarkt et Saturn, par le géant chinois JD.com. Cette opération, annoncée en 2025, représente un investissement stratégique pour l’entreprise chinoise, qui cherche à renforcer sa présence sur le marché européen. Ceconomy dispose d’un vaste réseau de magasins spécialisés dans l’électronique et l’électroménager, implantés dans plusieurs pays européens. Pour JD.com, l’acquisition permettrait de combiner ses capacités technologiques et logistiques avec les infrastructures commerciales d’un acteur historique de la distribution. Le groupe chinois ambitionne notamment de développer les ventes en ligne, d’améliorer les services de livraison et de renforcer les synergies entre les magasins physiques et les plateformes numériques.

Cette décision présente également des conséquences importantes pour Fnac Darty. Le distributeur allemand Ceconomy détient en effet environ 21,95 % du capital du groupe français, ce qui en fait son deuxième actionnaire derrière le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. En prenant le contrôle de Ceconomy, JD.com obtiendrait donc indirectement une participation significative dans Fnac Darty. Cette perspective avait suscité des interrogations en France, notamment sur la gouvernance de l’entreprise et la place d’un investisseur chinois dans un groupe majeur de la distribution culturelle et électronique. Les autorités françaises avaient ainsi négocié des garanties destinées à limiter l’influence de JD.com sur les décisions stratégiques de Fnac Darty. Le groupe chinois s’était notamment engagé à ne pas exercer de droits de gouvernance liés à cette participation indirecte.

Deux opérations qui redessinent l’actionnariat de Fnac Darty

L’autorisation européenne intervient dans un contexte particulier puisque Daniel Kretinsky mène, de son côté, une offre publique d’achat sur Fnac Darty. Déjà détenteur d’environ 28,5 % du capital, l’homme d’affaires tchèque souhaite franchir le seuil de 50 % afin de prendre le contrôle majoritaire du distributeur. La Commission européenne a autorisé cette opération le 20 octobre dernier, sans imposer de conditions particulières au titre du contrôle des concentrations. L’offre, fixée à 35 euros par action après le versement du dividende annuel, doit se clôturer le 9 novembre. La participation détenue par Ceconomy constitue un élément important de cette opération : son maintien au capital ou son éventuel apport à l’offre pourrait modifier sensiblement la répartition future des actions. Les deux opérations sont juridiquement distinctes, mais elles participent à une même recomposition du capital du groupe français.

Au-delà des questions financières, ces mouvements illustrent les transformations du commerce européen face à la concurrence des grandes plateformes internationales. Fnac Darty, présent notamment en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal et en Italie, cherche à renforcer son modèle associant magasins physiques, commerce en ligne et services. JD.com dispose pour sa part d’une expérience importante dans la logistique, l’automatisation et la distribution numérique, tandis que Daniel Kretinsky entend consolider ses investissements européens. L’enjeu concerne aussi les équilibres économiques et industriels, notamment la protection des données commerciales, les relations avec les fournisseurs et la concurrence entre distributeurs. Pour Fnac Darty, les prochaines semaines seront décisives afin de connaître la composition de son actionnariat et les orientations qui accompagneront son développement. Le rapprochement entre JD.com et Ceconomy confirme en tout cas l’intérêt croissant des grands groupes internationaux pour le marché européen de l’électronique et des biens culturels.