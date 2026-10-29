Air Liquide affiche des résultats robustes avec un chiffre d'affaires de 7,26 milliards d'euros au troisième trimestre 2026, supérieur aux prévisions. Sa croissance est soutenue par des activités dans l'électronique et l'industrie. L'entreprise maintient ses perspectives et lance un programme de rachat d'actions de 1 milliard d'euros.

Air Liquide confirme sa solidité économique malgré les incertitudes qui pèsent sur l’industrie mondiale. Le spécialiste français des gaz industriels a annoncé jeudi 29 octobre un chiffre d’affaires de 7,26 milliards d’euros au troisième trimestre 2026, supérieur aux prévisions des analystes. Ses ventes progressent de 3 % à données comparables, portées notamment par les activités liées à l’électronique et aux besoins des entreprises industrielles.

Cette performance dépasse les 7,16 milliards d’euros de revenus anticipés par les analystes interrogés dans le cadre du consensus Vara Research. Air Liquide bénéficie de la diversification de ses activités, qui couvrent aussi bien la fourniture de gaz aux industriels que les besoins des fabricants de composants électroniques. Le groupe confirme ses perspectives financières pour 2026 et 2027. Il annonce parallèlement le lancement de la première tranche d’un programme de rachat d’actions d’un milliard d’euros prévu d’ici la fin de l’année.

Un acteur discret mais essentiel de l’industrie mondiale

Air Liquide occupe une place stratégique dans plusieurs secteurs industriels. Ses gaz sont utilisés dans la métallurgie, la chimie, la santé et la production de composants électroniques. L’essor de l’intelligence artificielle et la multiplication des investissements dans les semi-conducteurs renforcent les besoins en procédés industriels très spécialisés. Le groupe intervient également dans des technologies liées à l’hydrogène et à la réduction des émissions, même si leur développement nécessite encore des investissements importants.

Les résultats publiés ce jeudi montrent la capacité d’Air Liquide à s’appuyer sur plusieurs marchés pour maintenir sa croissance. Cette diversification limite sa dépendance à une seule industrie, mais ne le protège pas totalement des ralentissements économiques. Le coût de l’énergie, les investissements nécessaires et la concurrence internationale restent des facteurs déterminants. Pour l’entreprise française, la poursuite des grands projets industriels et technologiques constituera un enjeu essentiel de croissance dans les prochaines années.