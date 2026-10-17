Schneider Electric pulvérise ses records : l’intelligence artificielle propulse le géant français

Schneider Electric annonce un chiffre d'affaires trimestriel record d'environ 11,5 milliards d'euros, en hausse de près de 18 % sur un an, largement porté par la demande pour les centres de données et l'intelligence artificielle. L'entreprise revoit ses prévisions à la hausse, illustrant son rôle clé dans l'expansion des infrastructures numériques.

Schneider Electric confirme son excellente dynamique industrielle et financière. Vendredi 16 octobre, le groupe français spécialisé dans les équipements électriques, l’automatisation et la gestion de l’énergie a annoncé un chiffre d’affaires trimestriel d’environ 11,5 milliards d’euros, en progression de près de 18 % sur un an. Cette performance dépasse les attentes du marché et conduit l’entreprise à relever une nouvelle fois ses ambitions pour l’ensemble de l’exercice 2026. Le développement rapide des centres de données constitue l’un des principaux moteurs de cette croissance, dans un contexte de multiplication des investissements consacrés à l’intelligence artificielle. Les grandes entreprises technologiques doivent en effet renforcer leurs infrastructures informatiques, dont le fonctionnement nécessite des équipements électriques puissants, fiables et capables de maîtriser une consommation énergétique croissante.

Les activités de Schneider Electric bénéficient directement de cette transformation. Les centres de données nécessitent notamment des systèmes de distribution électrique, des dispositifs de refroidissement et des solutions de pilotage énergétique particulièrement sophistiqués. L’augmentation de leur taille et de leur puissance se traduit donc par une demande accrue pour les produits et services du groupe. Cette dynamique dépasse cependant le seul secteur numérique. L’électrification des industries, la modernisation des bâtiments et les investissements dans les réseaux électriques contribuent également à soutenir les commandes. La croissance des ventes liées aux centres de données a été particulièrement soutenue au troisième trimestre, permettant au groupe de renforcer sa présence dans un marché devenu stratégique pour l’ensemble de l’industrie technologique mondiale.

L’explosion des centres de données transforme les perspectives du groupe

Fort de ces résultats, Schneider Electric a revu à la hausse ses prévisions annuelles. Le groupe table désormais sur une progression organique de son chiffre d’affaires comprise entre 12 % et 14 %, ainsi que sur une croissance organique de son résultat opérationnel ajusté pouvant atteindre 18 % à 21 %. Ces objectifs témoignent de la confiance de la direction dans la poursuite de la demande, même si le secteur demeure sensible aux cycles d’investissement des grandes entreprises technologiques. Schneider Electric cherche également à renforcer son positionnement au moyen d’acquisitions et de partenariats dans les logiciels industriels, la gestion des données et les technologies d’automatisation. Cette stratégie vise à associer davantage les équipements physiques aux services numériques, afin d’offrir des solutions intégrées à ses clients.

La réussite de Schneider Electric illustre un phénomène économique plus large : le développement de l’intelligence artificielle bénéficie également à des entreprises industrielles qui ne conçoivent pas directement de modèles ou de logiciels d’IA. Sans infrastructures électriques adaptées, l’augmentation des capacités de calcul serait difficilement soutenable. Cette dépendance crée de nouveaux débouchés pour les spécialistes de l’énergie, mais soulève aussi des défis liés à la disponibilité de l’électricité, aux ressources nécessaires à la construction des équipements et à l’impact environnemental des centres de données. Pour Schneider Electric, l’enjeu sera de répondre à cette demande sans devenir excessivement dépendant d’un seul marché. Les résultats du troisième trimestre montrent toutefois que le groupe occupe désormais une position centrale dans l’expansion mondiale des infrastructures numériques.