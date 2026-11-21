Accor : son principal actionnaire veut évincer Sébastien Bazin de la direction du groupe

Accor est confronté à une crise de gouvernance alors que Parvus, son principal actionnaire avec 14,1 % du capital, exige le départ de Sébastien Bazin, le PDG. Cette demande, qui pourrait être soumise lors de la prochaine assemblée générale, soulève des enjeux stratégiques et financiers pour le groupe hôtelier.

Une crise de gouvernance s’ouvre chez Accor. Le fonds britannique Parvus, qui détient 14,1 % du capital du groupe hôtelier français, réclame le départ de son PDG, Sébastien Bazin. L’investisseur menace de demander sa révocation lors de la prochaine assemblée générale. Cette offensive place la stratégie et la gouvernance du géant de l’hôtellerie au centre d’un affrontement entre sa direction et son principal actionnaire.

Le groupe Accor fait face à une contestation de son dirigeant par son premier actionnaire. Parvus, fonds d’investissement britannique détenant 14,1 % du capital, souhaite obtenir le départ de Sébastien Bazin. L’investisseur envisage de porter cette demande devant les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale si aucun changement n’intervient auparavant.

Cette initiative constitue une pression importante sur la direction du groupe. Avec une participation de 14,1 %, Parvus dispose d’un poids significatif, mais ne peut pas décider seul de l’avenir du PDG. Une éventuelle révocation dépendrait des procédures de gouvernance applicables et des décisions des organes compétents.

La stratégie du groupe hôtelier au centre des interrogations

Sébastien Bazin dirige Accor depuis 2013. Sous sa présidence, le groupe a profondément transformé son modèle économique, en développant notamment ses activités de gestion hôtelière et de franchise. Accor exploite aujourd’hui un portefeuille de marques couvrant plusieurs segments, de l’hôtellerie économique aux établissements de luxe.

La contestation de Parvus soulève la question de la création de valeur pour les actionnaires. Les fonds activistes peuvent chercher à obtenir des changements de gouvernance, des réorganisations ou des modifications stratégiques lorsqu’ils estiment qu’une entreprise pourrait améliorer ses performances. Les griefs précis du fonds devront toutefois être distingués des résultats financiers effectivement publiés par Accor.

Une bataille qui pourrait se jouer en assemblée générale

Le conseil d’administration et les autres actionnaires seront déterminants dans l’évolution du dossier. Une demande de révocation peut provoquer des discussions internes, conduire à une négociation ou déboucher sur un affrontement lors d’un vote. L’issue dépendra notamment de la position des investisseurs institutionnels.

Pour Accor, cette crise intervient dans un secteur hôtelier exposé aux variations de la conjoncture mondiale, aux coûts d’exploitation et aux évolutions du tourisme international. La capacité du groupe à maintenir sa stratégie tout en répondant aux interrogations de ses actionnaires sera particulièrement observée dans les prochaines semaines.