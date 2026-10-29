Société Générale annonce un bénéfice net record de 1,9 milliard d'euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 24,1 % par rapport à l'année précédente. La banque bénéficie d'une maîtrise des coûts et d'activités de financement robustes, malgré les incertitudes économiques. Le défi à venir consiste à équilibrer croissance et gestion des risques.

Société Générale affiche des résultats particulièrement solides au troisième trimestre 2026. La banque française a enregistré un bénéfice net part du groupe de 1,9 milliard d’euros, en progression de 24,1 % sur un an. Sur les neuf premiers mois de l’année, ses bénéfices atteignent 5,4 milliards d’euros, un niveau record. Cette performance intervient alors que le secteur bancaire européen poursuit ses efforts de réduction des coûts et d’amélioration de sa rentabilité.

Le produit net bancaire de Société Générale atteint 7,17 milliards d’euros au troisième trimestre, en hausse de 7,8 %. Sur les neuf premiers mois, les revenus cumulés s’élèvent à 21,4 milliards d’euros, tandis que les frais de gestion reculent de 3,2 %. La banque bénéficie notamment de la bonne tenue de ses activités de financement et d’investissement, mais aussi d’une amélioration des résultats de sa banque de détail française. Le groupe a également achevé fin septembre un programme exceptionnel de rachat d’actions de 1,5 milliard d’euros.

Des bénéfices records dans un contexte économique incertain

Ces chiffres illustrent les effets de la stratégie engagée par Slawomir Krupa, directeur général du groupe. Société Générale a privilégié la maîtrise des dépenses, une meilleure allocation du capital et le développement des activités jugées les plus rentables. La réduction du coefficient d’exploitation, qui mesure le poids des charges par rapport aux revenus, témoigne de cette amélioration. Mais la banque doit continuer à surveiller le risque de crédit, dans un environnement marqué par les incertitudes économiques et les difficultés rencontrées par certaines entreprises.

Cette rentabilité élevée pourrait également alimenter le débat sur la contribution fiscale des grandes banques. Alors que les ménages restent attentifs aux frais bancaires et aux conditions d’emprunt, les établissements financiers continuent d’afficher d’importants bénéfices. Il convient toutefois de distinguer les résultats globaux du groupe des revenus directement tirés des particuliers. Pour Société Générale, l’enjeu des prochaines années sera de poursuivre cette croissance tout en maintenant suffisamment de capital pour faire face aux risques économiques.