SNCF : un record historique de fréquentation et un pari gagnant pour le TGV

La SNCF atteint un record historique avec plus de 168 millions de voyageurs en 2025, grâce à l'essor des TGV et à l'offre Ouigo. Cette dynamique s'accompagne de nouvelles générations de trains et d'une diversification de l'offre pour répondre à la concurrence. Toutefois, des défis subsistent concernant les tarifs et la régularité des services.

Le train à grande vitesse confirme son attractivité auprès des Français. Avec plus de 168 millions de voyageurs transportés en 2025, la SNCF a enregistré un record historique de fréquentation. Une performance qui accompagne le développement de son offre à bas prix Ouigo et l’arrivée d’une nouvelle génération de TGV, alors que la concurrence s’intensifie sur le marché ferroviaire.

La SNCF poursuit sa progression sur le marché du transport de voyageurs. En 2025, plus de 168 millions de passagers ont emprunté ses trains à grande vitesse en France et en Europe, soit environ cinq millions de voyageurs supplémentaires par rapport à 2024. Cette fréquentation constitue un nouveau record pour l’entreprise ferroviaire, qui bénéficie d’un intérêt croissant pour le train, notamment sur les grandes liaisons nationales et européennes.

Cette dynamique intervient dans un contexte de transformation du secteur. Les voyageurs recherchent des solutions de transport capables de conjuguer rapidité, confort et maîtrise des dépenses. La SNCF a progressivement adapté son offre à ces attentes, en développant différentes gammes tarifaires et en renforçant sa présence sur plusieurs marchés européens. La progression de la fréquentation confirme l’importance stratégique de ces orientations, même si les prix des billets et la disponibilité des places restent des préoccupations pour de nombreux usagers.

Ouigo, un pari commercial devenu un moteur de croissance

Lancé en 2013, Ouigo a profondément modifié le positionnement commercial de la SNCF. En proposant des billets à prix réduits, avec des services simplifiés et des options payantes, l’entreprise a cherché à attirer une clientèle plus sensible aux tarifs. Ce modèle a progressivement trouvé sa place aux côtés des TGV Inoui, qui proposent une gamme de prestations plus étendue.

Le développement de Ouigo a également permis à la SNCF de diversifier son offre face à la concurrence de l’automobile, de l’autocar et de l’avion. L’entreprise a étendu son réseau à de nouvelles destinations et développé certaines liaisons à vitesse classique. Cette stratégie lui permet de toucher différents profils de voyageurs, tout en cherchant à améliorer l’utilisation de son matériel roulant et la rentabilité de ses dessertes.

Une nouvelle génération de TGV pour accompagner la demande

La SNCF mise désormais sur le renouvellement de sa flotte pour poursuivre son développement. Le 6 novembre 2026, le premier TGV de nouvelle génération conçu avec Alstom est entré en service commercial sur l’axe Sud-Est. Ce train intègre plusieurs centaines d’innovations destinées à améliorer le confort des voyageurs, la capacité d’accueil et les performances énergétiques. Selon la SNCF, sa conception doit permettre de réduire la consommation d’énergie d’environ 20 % par rapport aux générations précédentes.

Le groupe a commandé 160 rames de nouvelle génération pour ses différentes activités, en France et à l’international. Ces investissements doivent accompagner la hausse de la demande et permettre à l’entreprise de renouveler progressivement son parc. Ils interviennent alors que le marché français de la grande vitesse s’ouvre davantage à la concurrence, notamment avec la présence d’opérateurs étrangers sur certaines liaisons.

Des résultats encourageants, mais des défis persistants

La progression du trafic se traduit également dans les résultats financiers du groupe. Au premier semestre 2026, la SNCF a annoncé un bénéfice net supérieur à un milliard d’euros, en hausse de 19 % sur un an. Sur la même période, la fréquentation des TGV a progressé de 2,8 %, atteignant 83,4 millions de voyageurs. Ces résultats témoignent d’une demande soutenue, malgré les perturbations liées aux conditions météorologiques et les contraintes de capacité.

La SNCF doit néanmoins répondre à plusieurs défis : maintenir des tarifs accessibles, améliorer la régularité des trains, moderniser les infrastructures et investir dans de nouveaux équipements. Le succès commercial de la grande vitesse ne suffit pas, à lui seul, à résoudre les difficultés rencontrées sur l’ensemble du réseau ferroviaire. Pour l’entreprise publique, l’enjeu des prochaines années sera donc de transformer ces records de fréquentation en améliorations durables pour les voyageurs.