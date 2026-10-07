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La SNCF lance une promotion anniversaire sur 450 000 billets de TGV

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La SNCF lance une promotion anniversaire sur 450 000 billets de TGV
La SNCF lance une promotion anniversaire sur 450 000 billets de TGV

La SNCF célèbre les 45 ans du TGV avec une vente flash portant sur 450 000 billets en première et seconde classe. Lancée mardi 6 octobre, l’opération se poursuit jusqu’au jeudi 8 octobre inclus, dans la limite des places disponibles. La réduction annoncée atteint 45 % sur une sélection de trajets TGV INOUI en France et vers plusieurs destinations européennes. Il reste donc deux jours pour réserver, mercredi et jeudi, mais la promotion ne concerne pas tous les trains.

Les voyages éligibles sont principalement programmés du 2 au 30 novembre 2026. Une exception concerne Paris-Lyon, dans les deux sens, avec des départs possibles dès le 16 octobre et jusqu’au 30 novembre. Cette liaison permet ainsi de profiter de l’offre pendant les vacances de la Toussaint. Le prix final dépend du train et de l’horaire sélectionnés : la remise ne correspond pas à un tarif unique pour l’ensemble des destinations.

Des destinations européennes, avec des conditions à comparer

Outre les trajets en France métropolitaine, l’offre couvre des TGV INOUI vers l’Italie, l’Espagne, le Luxembourg et Bruxelles, ainsi que les TGV Lyria vers Genève exclusivement. Des liaisons vers Francfort, Stuttgart, Mannheim et Karlsruhe sont également concernées, à bord des TGV et ICE exploités en coopération avec Deutsche Bahn. Pour ces destinations allemandes, la réduction est annoncée jusqu’à 45 %, et peut donc être inférieure selon le billet choisi.

Les réservations sont notamment accessibles sur SNCF Connect. La promotion ne se cumule pas avec les autres réductions SNCF, offres promotionnelles ou codes avantage. Les détenteurs d’une carte de réduction ont donc intérêt à comparer les prix proposés avant de payer. Cette opération anniversaire peut faciliter un déplacement automnal, à condition de trouver une place éligible aux dates souhaitées. La disponibilité des billets à tarif réduit reste le critère déterminant, davantage que le seul pourcentage affiché.

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