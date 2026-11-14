La réduflation, ou shrinkflation, touche de nombreux produits dans les supermarchés, entraînant des diminutions de quantité sans baisse de prix. Les industriels justifient ces ajustements par l'augmentation des coûts de production, rendant essentielle la vigilance des consommateurs face à ces changements subtiles, souvent invisibles au premier abord.

Paquets de biscuits allégés, bouteilles moins remplies ou portions réduites : certains consommateurs ont le sentiment d’acheter moins de produits pour un prix comparable. Cette pratique, connue sous le nom de « shrinkflation » ou réduflation, permet aux industriels de modifier les quantités sans nécessairement augmenter le prix affiché.

Dans les rayons des supermarchés, le prix d’un produit ne raconte pas toujours toute l’histoire. Un paquet peut conserver une apparence presque identique tout en contenant quelques grammes de moins. Pour le consommateur, cette évolution passe facilement inaperçue, surtout lorsque le conditionnement et les couleurs restent inchangés.

La réduflation consiste à diminuer la quantité vendue sans réduire le prix dans les mêmes proportions. Elle peut concerner les produits alimentaires, mais aussi les articles d’hygiène et d’entretien. Les entreprises invoquent notamment la hausse des coûts de production, de transport ou des matières premières pour justifier ces ajustements.

Une augmentation de prix moins visible

Contrairement à une hausse directe du prix en rayon, une réduction de quantité nécessite une comparaison attentive pour être repérée. Le consommateur peut avoir l’impression que son produit habituel n’a pas changé, alors que son coût rapporté au poids ou au volume a augmenté.

Cette pratique n’est pas automatiquement illégale dès lors que la quantité réelle est correctement indiquée et que les obligations d’information sont respectées. Elle soulève néanmoins des interrogations sur la transparence commerciale et la facilité avec laquelle les consommateurs peuvent comparer les produits.

Le prix au kilo reste le meilleur indicateur

Pour identifier une éventuelle réduction de quantité, le prix au kilogramme ou au litre constitue un repère plus fiable que le prix affiché sur l’emballage. Il permet de comparer des formats différents et de vérifier si une promotion représente réellement une économie.

Les consommateurs peuvent également surveiller les changements de grammage de leurs produits habituels. Dans un contexte où chaque dépense compte, ces vérifications permettent de mieux comprendre l’évolution du coût des courses et d’éviter que les modifications de conditionnement ne passent totalement inaperçues.