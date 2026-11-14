Teddy Riner, en campagne pour la présidentielle de 2027, sécarte d'Emmanuel Macron et rejette les accusations de macronisme, les qualifiant de « baiser empoisonné ». Malgré sa forte notoriété, il fait face à des soutiens qui s'éloignent et à des intentions de vote faibles, tout en cherchant à formuler un programme.

À peine entré dans la course à l’Élysée, Teddy Riner prend ouvertement ses distances avec Emmanuel Macron. Ce samedi, lors de sa visite au Salon du Made in France, à Paris, le quintuple champion olympique de judo a catégoriquement rejeté les accusations selon lesquelles il serait le candidat du président sortant. « Je ne suis pas l’envoyé du président, je ne suis pas un macroniste », a-t-il déclaré devant les journalistes, avant de qualifier les félicitations du chef de l’État de « baiser empoisonné ». Une réponse ferme, cinq jours seulement après l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle de 2027.

« Je ne suis pas un macroniste » : Teddy Riner met les choses au clair

En déplacement au parc des expositions de la porte de Versailles, Teddy Riner a attiré une foule de visiteurs et de journalistes. Le champion de 37 ans, qui a officialisé sa candidature lundi 9 novembre, a profité de cette visite pour répondre aux interrogations concernant ses relations avec Emmanuel Macron.

Le président de la République avait publiquement salué son entrée dans la compétition présidentielle. Interrogé dans l’émission C à vous sur France 5, Emmanuel Macron s’était déclaré « très heureux » de voir le judoka s’engager dans le débat politique, estimant que sa participation « ne peut qu’apporter au pays ».

Mais Teddy Riner n’a manifestement pas apprécié les conséquences politiques de cet accueil favorable. Interrogé sur les encouragements présidentiels, il a répondu : « Si je devais réagir à ces félicitations, c’est un baiser empoisonné. »

Le judoka a également assuré ne pas entretenir d’échanges avec Emmanuel Macron depuis l’annonce de sa candidature. « Non, je n’échange pas avec le président », a-t-il affirmé.

Jean-Luc Mélenchon attaque déjà le nouveau candidat

Depuis son entrée dans la course présidentielle, Teddy Riner revendique une position indépendante des partis traditionnels. Il se présente comme un candidat « ni de droite ni de gauche », une formule également utilisée par Emmanuel Macron lors de sa première campagne présidentielle en 2017.

Cette proximité de vocabulaire a rapidement suscité des critiques à gauche. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de La France insoumise, a notamment déclaré vendredi : « Ni de droite, ni de gauche, égal pas de gauche. »

Face à ces accusations, Teddy Riner a réaffirmé samedi sa volonté de dépasser les clivages politiques. « La France n’appartient ni à droite ni à gauche, elle appartient à une famille », a-t-il déclaré, avant de faire remarquer que ses adversaires commentaient déjà sa candidature alors qu’il n’avait pas encore présenté l’ensemble de ses propositions.

Une campagne déjà fragilisée par le retrait de François Braun

La campagne de Teddy Riner connaît également ses premières difficultés. Vendredi, François Braun, ancien ministre de la Santé d’Emmanuel Macron et l’un de ses principaux soutiens politiques, a annoncé prendre ses distances avec le candidat.

« La campagne est lancée, je prends du recul », a déclaré l’ancien ministre, seulement quatre jours après l’officialisation de la candidature du judoka. Ce retrait prive Teddy Riner d’un soutien disposant d’une expérience gouvernementale, alors que son équipe politique est encore en cours de constitution.

Le champion olympique doit également composer avec des intentions de vote encore modestes. Les premières enquêtes d’opinion le créditent de 2 à 4% des suffrages au premier tour de la présidentielle, malgré sa très forte notoriété auprès du public français.

Après l’hôpital de Saint-Denis, Teddy Riner poursuit sa campagne sur le terrain

Vendredi, Teddy Riner a effectué une visite à l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis. Le candidat a rencontré des professionnels de santé et évoqué les difficultés d’accès aux soins, les délais d’attente et les tensions qui touchent les établissements hospitaliers.

Ce déplacement faisait suite à l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle de 2027⁠, au cours de laquelle il avait promis de rassembler les Français et de présenter un projet dépassant les divisions partisanes.

Samedi, au Salon du Made in France, il a toutefois reconnu ne pas disposer encore d’un programme complet. « Je veux d’abord écouter pour pouvoir ensuite proposer », a-t-il expliqué, ajoutant : « Je ne suis pas un politique. »

La volonté d’indépendance affichée par Teddy Riner contraste avec la présence, dans son entourage initial, de personnalités ayant participé à la majorité présidentielle. Le retrait de François Braun de sa campagne⁠ a renforcé les interrogations sur la composition de son équipe.

Le candidat doit également gérer les conséquences commerciales de son engagement politique. Saxo Banque a suspendu sa participation à une campagne publicitaire⁠, d’un commun accord avec le judoka, afin de respecter la réglementation électorale. Il ne s’agit pas d’une rupture confirmée de l’ensemble de leur partenariat.

Teddy Riner, qui entend poursuivre parallèlement sa carrière sportive, doit désormais constituer son équipe, préciser ses propositions et réunir les 500 parrainages d’élus nécessaires à la validation de sa candidature. Le quintuple champion olympique n’a encore jamais exercé de mandat politique.