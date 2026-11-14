Après seulement quatre jours, François Braun annonce son retrait de l'équipe de Teddy Riner, qui se lance dans la campagne présidentielle de 2027. Sa décision coïncide avec la première visite de Riner à l'hôpital, un lieu symbolique pour aborder les enjeux de santé, soulignant des tensions au sein de son entourage.

Premier mouvement dans l’entourage politique de Teddy Riner, quatre jours seulement après l’annonce de sa candidature à la présidentielle de 2027. François Braun, ancien ministre de la Santé d’Élisabeth Borne, a décidé de se mettre en retrait de l’équipe du quintuple champion olympique. L’information, révélée vendredi 13 novembre par Libération, a été confirmée dans la soirée par Le Parisien. « La campagne est lancée, je prends du recul », a expliqué l’ancien ministre, sans détailler davantage les raisons de cette décision. Un changement remarqué alors que François Braun figurait parmi les premiers responsables politiques à avoir publiquement accompagné l’entrée du judoka dans la compétition présidentielle.

L’ancien ministre avait pourtant exprimé son enthousiasme dès le lendemain de l’annonce de candidature. Médecin urgentiste et ancien président de Samu-Urgences de France, François Braun avait notamment salué la volonté de Teddy Riner de dépasser les oppositions politiques traditionnelles. Il considérait que le champion pouvait apporter des idées nouvelles et rassembler des Français aux sensibilités différentes. Son expérience dans le domaine de la santé apparaissait comme un atout pour une candidature portée par une personnalité n’ayant jamais exercé de mandat politique. La décision de prendre du recul intervient donc très tôt, avant même que Teddy Riner ait présenté l’intégralité de son programme ou dévoilé la composition définitive de son équipe.

Un retrait au moment de la première visite de campagne à l’hôpital

Cette annonce coïncide avec le premier déplacement de terrain du judoka. Vendredi, Teddy Riner s’est rendu à l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, pour échanger avec les soignants sur les difficultés du système de santé. Le nouveau candidat souhaite notamment aborder les délais d’attente, les tensions sur les effectifs hospitaliers et l’accès aux soins. À l’issue de sa visite, il a expliqué avoir voulu écouter directement les professionnels afin de poursuivre l’élaboration de son programme avec ses équipes. Le choix de commencer sa campagne par un établissement hospitalier donnait une place importante aux questions sanitaires, précisément celles sur lesquelles François Braun pouvait apporter son expérience gouvernementale et professionnelle.

Le recul pris par l’ancien ministre intervient alors que l’entourage de Teddy Riner fait déjà l’objet de nombreuses interrogations. Plusieurs personnalités ayant évolué dans la majorité présidentielle ont été associées à son initiative, ce qui a conduit certains responsables politiques, notamment le socialiste Patrick Kanner, à soupçonner une candidature encouragée par l’Élysée.