Raphaël Glucksmann critique la candidature de Teddy Riner à la présidentielle, la qualifiant de reprise d’une approche macroniste qui brouille les clivages politiques. Alors que plusieurs figures de la gauche expriment des jugements variés sur Riner, celui-ci persiste à revendiquer un positionnement apolitique tout en proposant des mesures de droite.

La candidature de Teddy Riner continue de provoquer des réactions au sein de la gauche. Ce jeudi 12 novembre, Raphaël Glucksmann a pris ses distances avec le positionnement politique revendiqué par le quintuple champion olympique, trois jours après son annonce de candidature à la présidentielle de 2027. Interrogé sur franceinfo, le candidat de Place publique a d’abord reconnu au judoka le droit de participer à la compétition et expliqué vouloir attendre la présentation de son programme avant de se prononcer sur ses propositions. Mais il a immédiatement contesté sa volonté de dépasser les clivages politiques traditionnels. Pour Raphaël Glucksmann, se présenter comme « ni de droite ni de gauche » revient à reprendre une méthode déjà éprouvée pendant les deux mandats d’Emmanuel Macron, dont il critique fortement le bilan.

L’eurodéputé considère que ce positionnement a contribué à brouiller les choix politiques proposés aux électeurs. Selon lui, les dix dernières années ont montré les limites d’une démarche consistant à affirmer que les oppositions entre droite et gauche seraient dépassées. Il associe cette méthode à « l’injustice et au chaos » et défend au contraire la nécessité d’assumer clairement ses orientations idéologiques. « Je pense qu’il est important de savoir se situer politiquement pour pouvoir assumer des clivages démocratiques », a-t-il expliqué. Sans attaquer personnellement le parcours sportif de Teddy Riner, Raphaël Glucksmann remet donc en cause l’un des principaux arguments de sa campagne : l’idée qu’une personnalité extérieure aux partis pourrait rassembler les Français sans se rattacher à une famille politique identifiable.

Le nouveau candidat déjà confronté aux critiques de plusieurs responsables de gauche

Raphaël Glucksmann rejoint ainsi un débat ouvert dès lundi par les premières propositions du judoka. François Ruffin avait comparé Teddy Riner à « Macron avec beaucoup plus de muscles », estimant que sa ligne économique était favorable aux entreprises. Danièle Obono avait de son côté résumé son analyse en affirmant que le champion était de droite. Jean-Luc Mélenchon avait adopté mercredi une attitude différente, en jugeant le discours de Riner intéressant tout en le situant lui aussi à droite. Le dirigeant insoumis en avait surtout profité pour ironiser sur les candidatures de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et Édouard Philippe. Ces réactions montrent que le positionnement revendiqué par Teddy Riner fait déjà l’objet de lectures très différentes au sein de la classe politique.

Le judoka, lui, maintient pour l’instant son refus des étiquettes partisanes. Dans sa vidéo de candidature, il a défendu une hausse des salaires nets grâce à des allègements de charges, une meilleure maîtrise des dépenses publiques, une possible part de capitalisation pour les retraites et une restauration de l’autorité de l’État. Des orientations qui permettent à ses concurrents de le rapprocher de différentes sensibilités du centre et de la droite, même s’il affirme vouloir s’adresser à l’ensemble des Français. Raphaël Glucksmann assure qu’il attendra de connaître précisément son programme, notamment sur les services publics, avant de juger sa candidature sur le fond.