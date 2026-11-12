Jordan Bardella, président du Rassemblement national, porte plainte pour « faux et usage de faux » suite à des accusations d'antisémitisme liées à des messages privés de 2013. Mediapart a publié ces échanges, qu’il conteste en affirmant qu’ils résultent de montages. La justice devra examiner l'authenticité des documents incriminés.

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a officiellement déposé plainte contre X pour « faux et usage de faux », après la publication de messages antisémites qui lui sont attribués. Le parquet de Paris a confirmé ce jeudi le dépôt de cette plainte. Cette procédure judiciaire fait suite aux révélations de Mediapart concernant des conversations privées datant de 2013, lorsque Jordan Bardella était âgé de 17 ans et militait au Front national.

Une plainte officiellement confirmée par le parquet de Paris

Jordan Bardella avait annoncé dès le début du mois d’octobre son intention de saisir la justice pour contester l’authenticité des messages publiés par Mediapart. Cette démarche est désormais confirmée par le parquet de Paris, qui indique avoir reçu une plainte contre X pour faux et usage de faux.

Le président du RN conteste catégoriquement être l’auteur des propos antisémites qui lui sont attribués. Il avait déjà annoncé une procédure pour diffamation après les révélations initiales du 28 septembre. La nouvelle plainte porte directement sur l’authenticité des documents utilisés pour lui attribuer ces déclarations.

Dans sa première réaction aux accusations de Mediapart, Jordan Bardella avait dénoncé des « montages grossiers » et annoncé son intention de saisir la justice.

Des messages antisémites attribués à Jordan Bardella lorsqu’il avait 17 ans

Le scandale remonte au 28 septembre, lorsque Mediapart a publié une enquête consacrée à des conversations privées datant de l’été 2013. À cette époque, Jordan Bardella, âgé de 17 ans, était un jeune militant du Front national, formation qui deviendra le Rassemblement national en 2018.

Les échanges présentés comme provenant de son compte Facebook Messenger comporteraient plusieurs déclarations antisémites et complotistes. Certains messages reprendraient notamment des théories sur une prétendue domination des banques par les Juifs, ainsi que des stéréotypes antisémites.

Jordan Bardella nie formellement avoir rédigé ces messages. Le différend porte donc non seulement sur leur contenu, mais également sur leur authenticité et sur l’identité de leur auteur.

Des conversations Messenger dont Mediapart affirme avoir vérifié l’authenticité

Le 1er octobre, Mediapart a publié de nouveaux éléments destinés à établir l’authenticité des conversations. Le journal explique notamment qu’un interlocuteur de Jordan Bardella aurait demandé à Meta, la maison mère de Facebook, le téléchargement de l’historique de leurs échanges sur Messenger.

Selon les explications publiées, l’extraction des données aurait été réalisée à partir des informations conservées par la plateforme, puis constatée par un commissaire de justice. Le journal considère que cette procédure permet d’établir que les conversations n’ont pas été modifiées après leur enregistrement.

Mediapart s’appuie également sur plusieurs éléments biographiques mentionnés dans les échanges pour identifier leur auteur. Il est notamment question de la naissance en Italie de la mère de Jordan Bardella, d’une interview accordée au Parisien en 2013 et de son échec au concours d’entrée de Sciences Po.

Ces éléments sont présentés comme des indices concordants. Jordan Bardella conteste toutefois qu’ils permettent de démontrer qu’il a personnellement rédigé les messages.

« Des propos ignobles que je n’ai évidemment jamais tenus »

Face à la publication de ces documents, Jordan Bardella avait immédiatement réaffirmé son démenti. Sur le réseau social X, il avait accusé Mediapart d’avoir diffusé des « montages grossiers, d’obscures captures d’écran manipulables, reprenant des propos ignobles que je n’ai évidemment jamais tenus ».

Le président du Rassemblement national avait également dénoncé une « opération de barbouzerie », accusant ses adversaires de chercher à lui nuire politiquement. Dès les premières révélations, il avait affirmé : « Je conteste formellement les accusations portées à mon endroit par Mediapart, me prêtant des propos délirants et antisémites que j’aurais prétendument tenus alors que j’étais mineur. »

Invité sur LCI, Jordan Bardella avait également refusé de plaider l’erreur de jeunesse, maintenant qu’il n’était pas l’auteur des messages antisémites. Cette position exclut, selon ses déclarations, toute reconnaissance des propos incriminés, même dans le contexte de son engagement politique à l’adolescence.

Une affaire qui provoque également des réactions politiques

Les accusations visant Jordan Bardella ont également alimenté les tensions entre les différentes formations de la droite et de l’extrême droite. Ses adversaires politiques se sont emparés des révélations, tandis que le président du RN a maintenu sa ligne de défense fondée sur une contestation totale des documents.

Éric Zemmour avait notamment attaqué les perspectives politiques du président du Rassemblement national. Le dirigeant de Reconquête avait affirmé que Jordan Bardella n’entrerait jamais à Matignon, considérant que les accusations portées contre lui compromettaient son avenir politique.

Jordan Bardella n’a toutefois pas modifié sa position depuis la publication des premières conversations. Il affirme n’avoir jamais tenu les propos qui lui sont attribués et entend désormais faire examiner sa contestation par la justice.

Faux et usage de faux : ce que devra déterminer la justice

La qualification de faux et usage de faux renvoie à des infractions définies par l’article 441-1 du Code pénal. Le faux consiste notamment en une altération frauduleuse de la vérité dans un document susceptible de produire des conséquences juridiques. L’usage de faux vise l’utilisation consciente d’un document falsifié.

Dans cette affaire, d’éventuelles investigations pourront notamment porter sur l’origine des conversations, les conditions de leur extraction, leur intégrité et les éléments permettant d’identifier la personne ayant effectivement rédigé les messages.

La confirmation du dépôt de plainte ne signifie toutefois pas que les documents sont falsifiés. Elle ne constitue pas davantage une décision judiciaire sur l’identité de leur auteur. À ce stade, aucune conclusion définitive de la justice n’a été établie sur ces questions.

La plainte pour faux et usage de faux s’ajoute à la démarche pour diffamation annoncée par Jordan Bardella. Les deux procédures concernent les mêmes publications, mais reposent sur des qualifications pénales distinctes.

Plus d’un mois après les premières révélations du 28 septembre, le parquet de Paris confirme donc avoir reçu une plainte contre X pour faux et usage de faux. Jordan Bardella maintient son démenti catégorique concernant les messages antisémites qui lui sont attribués.