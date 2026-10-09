« Je ne vais pas plaider l’erreur de jeunesse » : Jordan Bardella contre-attaque sur LCI face aux accusations de Mediapart

Jordan Bardella, président du Rassemblement national, conteste les accusations d'antisémitisme de Mediapart, ayant déposé une plainte en diffamation. Il refuse de reconnaître une erreur de jeunesse et critique la gestion gouvernementale des finances publiques, plaidant pour des mesures strictes face aux violences scolaires et alertant sur un potentiel effondrement économique.

Invité de Darius Rochebin ce jeudi 8 octobre dans « Le Grand Entretien » sur LCI, Jordan Bardella est revenu sur les accusations d’antisémitisme formulées à son encontre par Mediapart, la crise lycéenne et la situation des finances publiques. Le président du Rassemblement national a confirmé avoir déposé une plainte en diffamation et annoncé la préparation d’une seconde procédure pour faux et usage de faux. Il a également mis en garde contre les conséquences économiques de la politique budgétaire du gouvernement.

L’affaire Mediapart a occupé une place importante dans l’entretien. Depuis plusieurs jours, le média d’investigation attribue à Jordan Bardella des messages antisémites datant de 2013, ce que le président du RN conteste catégoriquement. Sur LCI, il a confirmé qu’« une plainte en diffamation a été déposée » et précisé que ses avocats préparaient une autre plainte pour faux et usage de faux. Bardella accuse Mediapart d’avoir manipulé son enquête, une accusation contestée par le média, qui maintient ses révélations et les éléments présentés pour les étayer.

« Je ne vais pas plaider l’erreur de jeunesse »

Interrogé sur la possibilité de reconnaître une erreur commise à l’âge de 17 ans, Jordan Bardella a refusé cette hypothèse. « Je ne vais pas plaider l’erreur de jeunesse pour des positions qui ne sont pas les miennes », a-t-il répondu. Le président du RN maintient ainsi une ligne de défense fondée sur la contestation de l’attribution des propos, plutôt que sur des excuses ou une prise de distance avec des déclarations anciennes.

Cette position intervient alors que l’affaire continue de provoquer de nombreuses réactions politiques. Marine Le Pen lui a renouvelé son soutien, tandis que plusieurs responsables de gauche réclament des explications et mettent en cause sa crédibilité. À ce stade, aucune décision judiciaire n’a tranché l’attribution des messages publiés par Mediapart.

Bardella dénonce le laxisme et s’inquiète des finances publiques

Le président du RN s’est également exprimé sur la mobilisation lycéenne et les violences qui ont accompagné plusieurs journées de contestation. Sur LCI, il a défendu une ligne de fermeté, estimant que « le laxisme conduit à des drames ». Une prise de position qui s’inscrit dans les critiques répétées de son parti contre la gestion gouvernementale de la sécurité et des dégradations commises autour des établissements scolaires.

Sur le terrain économique, Jordan Bardella a livré un avertissement particulièrement alarmiste. « Si nous continuons, l’économie française va s’effondrer », a-t-il déclaré, mettant en cause la trajectoire des finances publiques. Cette intervention survient deux jours après la présentation du contre-budget du Rassemblement national, dans lequel le parti revendique 71,6 milliards d’euros de réductions de dépenses pour 2027.