Alice Rufo critique publiquement Benjamin Haddad pour ses déclarations sur les centres de migrants au Rwanda, qu'elle considère contraires aux valeurs françaises. Bien que Haddad ait précisé que la France ne participerait pas à ce dispositif, Rufo souligne l'inefficacité de ces politiques migratoires et leur impact sur les principes du pays.

Le désaccord s’affiche au sein du gouvernement. Invitée de Radio J dimanche 22 novembre, Alice Rufo a critiqué les déclarations de Benjamin Haddad sur les centres pour migrants au Rwanda. La ministre déléguée aux Armées juge cette piste « complètement contraire à nos valeurs » et demande à son collègue chargé de l’Europe de s’expliquer.

Mardi, sur France 2, Haddad avait estimé qu’il ne fallait pas s’interdire d’étudier le dispositif envisagé par cinq pays européens pour des demandeurs d’asile définitivement déboutés. Il précisait alors exprimer un avis personnel sur les moyens de lutter contre l’immigration irrégulière.

Haddad avait déjà exclu une participation française

Le ministre avait toutefois clarifié sa position le jour même sur X. Il avait confirmé que la France ne participerait pas à ces dispositifs et s’opposerait à leur financement européen, conformément à la ligne d’Emmanuel Macron. Il avait également souligné que leur efficacité n’avait pas été démontrée.

Cette clarification n’a pas empêché Alice Rufo de contester ses propos initiaux. La ministre défend l’opposition présidentielle au transfert de migrants vers un pays dont ils ne sont pas originaires. Elle invoque aussi l’échec du précédent britannique, estimant que cette politique ferait perdre à la France ses principes sans apporter de résultats.