Dominique de Villepin critique Édouard Philippe pour ses propos sur les Français issus de l'immigration, les qualifiant d'incitation au racisme. Cette polémique, qui oppose des visions divergentes sur l'immigration, reflète des fractures politiques profondes à quelques mois de l'élection présidentielle de 2027, accentuant les tensions sur l'identité nationale en France.

La polémique autour des déclarations d’Édouard Philippe sur les Français issus de l’immigration prend une nouvelle dimension. Invité de France 2 jeudi 5 novembre 2026, Dominique de Villepin a vivement dénoncé les propos de l’ancien Premier ministre, qu’il considère comme une incitation au racisme. À quelques mois de l’élection présidentielle de 2027, cette confrontation illustre les profondes divergences qui traversent le paysage politique français sur les questions d’immigration et d’intégration.

Dominique de Villepin a lancé une offensive particulièrement sévère contre Édouard Philippe. Interrogé jeudi matin sur France 2, l’ancien Premier ministre de Jacques Chirac a accusé le président du parti Horizons de tenir un discours dangereux pour la cohésion nationale. Il a dénoncé un « naufrage, et moral, et politique » de son ancien homologue, estimant que ses déclarations sur l’immigration contribuaient à alimenter les divisions au sein de la société française. Cette prise de position intervient après plusieurs jours de controverses provoquées par les analyses d’Édouard Philippe sur les violences et les pillages survenus le 17 octobre.

L’ancien chef du gouvernement a notamment reproché au maire du Havre de chercher à concurrencer le Rassemblement national sur son propre terrain politique. « Les propos qu’il tient sont une incitation aujourd’hui au racisme », a-t-il affirmé sur France 2. Dominique de Villepin considère que le candidat à la présidentielle prend le risque d’associer une partie des citoyens français à la délinquance en raison de leurs origines familiales. Pour lui, les responsables politiques doivent mesurer les conséquences de leurs déclarations, particulièrement lorsqu’elles concernent l’identité nationale et la place des Français dont les parents ou les grands-parents sont immigrés.

Des déclarations d’Édouard Philippe qui alimentent la controverse

La polémique trouve son origine dans un entretien accordé au magazine Le Point le 27 octobre. Édouard Philippe y avait évoqué les violences commises lors des manifestations du 17 octobre, affirmant que la « surreprésentation de jeunes issus de l’immigration » parmi les auteurs de pillages était « patente ». Il avait présenté cette situation comme le symptôme d’un problème d’intégration en France. Ces déclarations avaient immédiatement suscité des réactions critiques, notamment à gauche, plusieurs responsables politiques lui reprochant de tirer des conclusions générales à partir d’images de violences sans apporter de données statistiques permettant d’étayer son analyse.

Mercredi 4 novembre, lors d’un déplacement à Zuydcoote, dans le Nord, consacré à la lutte contre les traversées clandestines de la Manche, Édouard Philippe a maintenu ses positions. Le candidat Horizons a défendu le droit de débattre des difficultés d’intégration, tout en rappelant que les Français issus de l’immigration possèdent les mêmes droits et les mêmes devoirs que leurs concitoyens. Il a également dénoncé ce qu’il considère comme une tentative de l’extrême gauche d’empêcher certains débats. L’ancien Premier ministre a notamment proposé à Jean-Luc Mélenchon un échange public sur le racisme et l’antisémitisme, après les critiques formulées par le dirigeant de La France insoumise.

Une fracture politique autour de la définition de l’identité française

Dominique de Villepin n’est pas le seul responsable politique à contester les formulations employées par Édouard Philippe. Jeudi matin, sur franceinfo, le ministre chargé des Relations avec le Parlement, Laurent Panifous, a également rejeté l’idée de distinguer durablement les Français selon leurs origines familiales. Il s’est interrogé sur le nombre de générations à partir duquel une personne ne devrait plus être considérée comme issue de l’immigration. Le ministre a affirmé son refus d’établir un lien général entre immigration et délinquance, estimant que la citoyenneté française ne devait pas être appréciée différemment selon l’histoire familiale.

La députée Prisca Thévenot avait déjà exprimé des réserves similaires. Elle avait notamment demandé à quel moment les descendants d’immigrés pouvaient être considérés comme simplement français, sans référence systématique aux origines de leurs parents ou grands-parents. Tout en refusant de qualifier directement les déclarations d’Édouard Philippe de racistes, elle avait contesté leur pertinence pour expliquer les violences. À gauche, Jean-Luc Mélenchon a adopté une position plus offensive, accusant le candidat Horizons de stigmatiser une partie de la population. Ces réactions montrent que la controverse dépasse les frontières traditionnelles entre majorité présidentielle, centre droit et opposition.

Un affrontement qui préfigure les débats de la présidentielle de 2027

Cette confrontation intervient alors que plusieurs personnalités politiques préparent l’élection présidentielle de 2027. Édouard Philippe a déjà officialisé sa candidature et cherche à construire une ligne politique fondée notamment sur l’autorité de l’État, la maîtrise de l’immigration et les réformes économiques. Dominique de Villepin, qui a créé son mouvement La France humaniste, entretient de son côté la perspective d’une candidature. L’ancien Premier ministre défend une approche insistant sur la cohésion nationale, les institutions républicaines et la nécessité de préserver l’égalité entre les citoyens.

Au-delà de leur rivalité politique, cette polémique pose la question de la manière dont les responsables publics abordent les phénomènes de délinquance et d’intégration. Édouard Philippe revendique la possibilité de parler des origines des personnes impliquées dans certaines violences, tandis que ses détracteurs dénoncent le risque de généralisation et de stigmatisation. Les affirmations concernant une éventuelle surreprésentation nécessiteraient des données vérifiables pour être établies. À quelques mois du scrutin présidentiel, les échanges entre les deux anciens Premiers ministres illustrent la place croissante que devraient occuper l’immigration, la sécurité et l’identité nationale dans la campagne électorale.