Bruno Retailleau propose une primaire pour départager les candidats de la droite et du centre à l'élection présidentielle de 2027, soulignant la nécessité d'une clarification des candidatures. Édouard Philippe s'oppose toujours à ce mode de désignation, malgré les appels de Retailleau à une consultation pour limiter la compétition entre quatre personnalités. Des débats télévisés sont également envisagés avant la fin de l'année.

Bruno Retailleau estime qu’une primaire sera probablement nécessaire au début de l’année 2027 pour départager les candidats de la droite et du centre à l’élection présidentielle. Invité de BFMTV mardi 3 novembre, le président des Républicains a appelé à une clarification des candidatures, alors qu’Édouard Philippe continue de refuser ce mode de désignation.

Bruno Retailleau fait évoluer sa position sur l’organisation d’une primaire avant l’élection présidentielle de 2027. Interrogé mardi soir sur BFMTV, le candidat des Républicains a estimé qu’il faudrait probablement recourir à ce scrutin pour départager les différentes personnalités engagées dans la course à l’Élysée. « Je pense que telles que se dessinent les choses, il faudra une primaire sans doute en début d’année », a-t-il déclaré. L’ancien ministre de l’Intérieur considère que les enquêtes d’opinion ne permettent pas, à ce stade, de faire émerger une candidature commune. Il a notamment évoqué un sondage Ifop publié mardi pour LCI, dans lequel les quatre personnalités qu’il souhaite réunir restent sous la barre des 10 % d’intentions de vote dans la configuration étudiée. Une situation qui, selon lui, impose aux responsables de la droite et du centre de réfléchir à une procédure de désignation commune.

Le président des Républicains souhaite une primaire réunissant quatre candidats : lui-même, Édouard Philippe, président d’Horizons, Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, et David Lisnard, maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie. Ce dernier défend depuis plusieurs mois l’idée d’une compétition ouverte, tandis que Gabriel Attal a récemment appelé à une primaire des formations démocratiques. Bruno Retailleau estime désormais qu’une telle consultation pourrait constituer le moyen de départager les candidatures avant le premier tour. Il a toutefois prévenu qu’en l’absence d’accord, il maintiendrait sa propre candidature jusqu’au bout. Cette déclaration traduit les difficultés rencontrées par les différents responsables politiques pour définir une stratégie commune, alors que chacun entend défendre son programme et son positionnement.

Édouard Philippe reste opposé à une primaire

Le principal obstacle demeure le refus d’Édouard Philippe. Invité dimanche sur TF1, l’ancien Premier ministre a réaffirmé son opposition à une primaire, qu’il considère comme un facteur potentiel de division et de confusion. Bruno Retailleau estime néanmoins que le président d’Horizons pourrait être amené à revoir sa position dans les prochains mois. Le candidat LR souhaite limiter la compétition aux quatre personnalités déjà engagées, afin de permettre des échanges approfondis sur leurs propositions. Il exclut notamment d’y associer Raphaël Glucksmann, considérant que cette consultation doit rester centrée sur les formations de droite et du centre. Les divergences entre les participants potentiels restent importantes, notamment sur les institutions, l’Europe, l’immigration et la politique économique. L’organisation d’une primaire supposerait également un accord sur ses modalités, son calendrier et les conditions de participation des électeurs.

Dans l’attente d’une éventuelle décision commune, Bruno Retailleau propose l’organisation de trois grands débats télévisés avant la fin de l’année. Ces rendez-vous, diffusés sur trois chaînes différentes, seraient consacrés au pouvoir d’achat, aux questions régaliennes et à l’écologie. L’objectif affiché est de permettre aux Français de comparer les propositions des candidats et de mieux comprendre leurs différences. Cette initiative intervient alors que les différents prétendants cherchent à renforcer leur visibilité à quelques mois du scrutin présidentiel. Pour Bruno Retailleau, une primaire pourrait permettre de clarifier la situation politique et d’éviter la multiplication des candidatures concurrentes. Reste à savoir si Édouard Philippe acceptera de participer à cette consultation. À ce stade, aucune date ni aucune procédure officielle n’ont été arrêtées pour organiser une primaire commune au début de l’année 2027.